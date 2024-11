Die unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA vom Freitag könnten die Zinspolitik weiter beeinflussen. Zunächst steht aber die Präsidentschaftswahl an.

In dieser Woche haben wir den Oktober mit einer Reihe von Quartalsergebnissen abgeschlossen, die allen großen Marktindizes den Boden unter den Füßen weggezogen haben, so dass sie den Monat im Minus beendeten. Ich hatte darauf hingewiesen, dass ich für den Oktober eher zurückhaltend eingestellt bin, denn oft erfährt der Markt so kurz vor den wichtigen US-Präsidentschaftswahlen eine erhöhte Volatilität.