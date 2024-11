Sei clever: So einfach wie Tagesgeld, so renditestark wie Aktien!

Du vermisst das Tagesgeld, aber einzelne Aktien sind dir zu aufwendig? Ja, die letzten Jahre haben dich und mich als Sparer schon sehr verwöhnt. Wir könnten spielend einfach und sicher eine Rendite von über 3 % einheimsen. Die Tendenz ist jetzt aber rückläufig und die Renditen auf solche sicheren Formen der Geldanlage beginnen zu sinken.

Trotzdem möchte ich einen Ansatz mit dir teilen, der zwei wesentliche Vorteile besitzt. Erstens, er ist so einfach wie Tagesgeld und mit wirklich wenig Aufwand vom Grundsatz her verbunden. Zweitens ist er aber auch so renditestark wie Aktien. Das heißt, dass du durchaus eine höhere Rendite als 3 % pro Jahr anstreben kannst.

Interessiert? Dann lass uns besser keine weitere Zeit mehr verlieren. Ich sage dir sofort, was das Geheimnis dieser Art des Vermögensaufbaus ist.

So einfach wie Tagesgeld

Tagesgeld war wirklich sehr einfach. Wir gehen zur Bank oder nehmen ein Onlineangebot wahr. Mit dem Abschluss eines entsprechenden Vertrages erhielten wir die Konditionen. Lediglich so manchen Wechsel mussten wir eingehen und ein kleines bisschen Recherche anstellen, um das für uns beste Angebot zu identifizieren. Da kommen wir bei unserem heutigen Ansatz ebenfalls nicht drum herum.

Was ich dir jedenfalls vorstelle, ist das Investieren in einen kostengünstigen ETF. Aber nicht in einen, der kompliziert ist oder ein einzelnes Thema bedient. Nein, sondern einen, der einfach den breiten Markt bedient. Dabei habe ich sogar noch eine Empfehlung für dich: Konzentriere dich am besten auf solche, die entweder den S&P 500 abbilden. Oder den MSCI World. Damit bist du direkt in 500 oder 1.500 verschiedene börsennotierte Gesellschaften investiert. Und das Beste: Du kannst bequem per Sparplan investieren. Das heißt: Du brauchst dir auch um das ideale Timing deiner Investition keine Sorgen machen.

Konkret bedeutet das: Du hast wenig Aufwand. Das ist der Punkt, der so einfach wie Tagesgeld ist. Theoretisch brauchst du dir einfach nur ein passendes ETF-Produkt auswählen und kannst direkt mit deinem Sparplan beginnen. Die Zeit, die du dafür benötigst, ist in etwa vergleichbar mit der Recherche für ein entsprechendes Tagesgeld-Angebot. Natürlich gibt es Unterschiede. Aber das Grundprinzip ist sehr simpel.

Eine Rendite „vergleichbar“ mit Aktien

Die Rendite von einem ETF übertrifft in der Regel jedoch die vom Tagesgeld deutlich. Historisch gesehen kam der S&P 500 beispielsweise auf eine Rendite von über 9 % pro Jahr. Der MSCI World nach aktuellen Berechnungen auf ca. 7 % pro Jahr. Wobei es eine sehr wichtige Anmerkung gibt: Das sind Durchschnittswerte. Anders, als beim Tagesgeld, wirst du nicht einfach jedes Jahr 7 % oder 9 % Vermögenszuwachs erhalten. Nein, der Aktien-Ansatz funktioniert hier ebenfalls etwas anders.

Trotzdem ist die Rendite langfristig sogar bedeutend besser, als beim Tagesgeld. Du kannst eine Rendite erzielen, die um den Faktor 3 höher liegt. Das bedeutet theoretisch, dass eine Investition von 10.000 Euro mit einer Rendite von 3 % pro Jahr in 30 Jahren auf ein Vermögen von 24.700 Euro gewachsen wäre. Wohingegen es die ETF-Variante selbst bei 7 % pro Jahr auf 76.100 Euro bringen würde. Das ist definitiv ein riesengroßer Unterschied!

Natürlich ist die Rendite eines ETF auf einen breiten Markt nur deshalb vergleichbar mit Aktien, weil hier in Aktien investiert wird. Ein diversifiziertes Depot minimiert jedoch gleichzeitig das Einzelrisiko und führt zu einem langfristig starken Querschnitt. Ja, sogar der Milliardär und Starinvestor Warren Buffett rät aufgrund dieses attraktiven Gesamtpaketes den meisten Investoren, einfach auf einen kostengünstigen Indexfonds oder ETF zu setzen.

Trotzdem gibt es Unterschiede!

Das klingt alles überaus interessant für dich? Schön, das freut mich wirklich! Es gibt jedoch auch ein Aber. Denn auch wenn ein ETF grundsätzlich so einfach wie Tagesgeld und so renditestark wie Aktien ist, solltest du trotzdem einige Dinge zu Risiken und dem zeitlichen Ansatz, sowie der Möglichkeit von Verlusten kennen.

Mit einem ETF solltest du nicht auf ein bis drei Jahre investieren. Es kann passieren, dass der Markt hin und wieder einbricht. Vielleicht auch mal um 10 % oder 20 %. In dieser Zeit musst du einfach durchhalten und weiter investieren. In dem Wissen, dass es langfristig wieder zu höheren Kursen und einer positiven Rendite kommen wird. Das heißt: Ein theoretisches Verlustrisiko ist vorhanden. Auch brauchst du Geduld und solltest die Schwankungen des Marktes aussitzen sollen. Für dich ist das wirklich ein sehr wichtiger Unterschied.

Außerdem solltest du, auch wenn der Ansatz wirklich so einfach wie Tagesgeld ist, ein bisschen mehr Wissen besitzen. So beispielsweise, wie der Markt reagieren kann. Welche Chancen sich ergeben und wo die möglichen Fallstricke für Investoren, wie eben bei der Volatilität liegen. Wissen ermöglicht es dir, auch bei Korrekturen nicht die Geduld zu verlieren. Deshalb plädiere ich zumindest dafür, dich hin und wieder mit diesem neuen Ansatz auseinanderzusetzen.

Wenn du aber gerade auf der renditestarken Suche nach einer einfachen Alternative für Tagesgeld bist, dann ist ein ETF jedoch eine vielversprechende Wahl. Zumal die Rendite bedeutend höher ist, als bei der Zinsvariante.

Der Artikel Sei clever: So einfach wie Tagesgeld, so renditestark wie Aktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024