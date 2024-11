ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 270 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe im vergangenen Quartal positiv überrascht und sei immer noch erste Wahl, um auf das Zubehör- und Nachrüstgeschäft im Bereich Verkehrsflugzeuge zu setzen, schrieb Analyst Philip Buller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

