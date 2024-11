GNW-Adhoc: Sie haben jetzt die Gelegenheit, ein All-Inclusive-Resort zu erleben: Blue Diamond Resorts kündigt Black Friday-Sale an

^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Vorfreude

auf die bevorstehende Hochsaison steigt, startet Blue Diamond Resorts (https://bluediamondresorts.com/) seinen mit Spannung erwarteten Black Friday- Sale und bietet exklusive Ersparnisse in seinen All-Inclusive-Resorts in der Karibik an. Dieses zeitlich begrenzte Angebot ist ab sofort verfügbar und lädt Reisende dazu ein, moderne Erlebnisse zu unschlagbaren Preisen zu genießen und ihren Aufenthalt mit zusätzlichen Vergünstigungen aufzuwerten. Urlauber können während des Black Friday-Sales, der vom 6. November bis zum 1. Dezember 2024 stattfindet, viel Geld sparen. Egal, ob Sie eine Traumreise an andere verschenken oder sich selbst einen Traumurlaub gönnen - einen Aufenthalt in einem Überwasserbungalow, einer Privatvilla oder ein außergewöhnliches All- inclusive-Erlebnis - mit diesen Angeboten kommen Sie oder die von Ihnen Beschenkten voll auf Ihre Kosten. Im Gegensatz zu herkömmlichen All-Inclusive- Resorts bietet Blue Diamond Resorts preisgekrönte Luxusanlagen mit maßgeschneiderten Konzepten für jeden Reisetyp. Dazu gehören die Adults-Only- Marken, über die dieses Jahr am meisten gesprochen wurde: Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic), mit seiner lebhaften ?Party Your Way"-Atmosphäre, und Hideaway at Royalton Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), mit seinem ?Togetherness"- Konzept. Beide Marken haben vor kurzem neue Häuser eröffnet, wie das Royalton CHIC Antigua und das Hideaway at Royalton Blue Waters. Darüber hinaus sind die Royalton Luxury Resorts, die Planet Hollywood Beach Resorts und das Mystique by Royalton auf Familien ausgerichtet und bieten spannende Erlebnisse für alle Altersgruppen. Gäste, die eine bestimmte Anzahl von Übernachtungen gebucht haben, kommen außerdem in den Genuss zusätzlicher Vergünstigungen, wie z.B. eines kostenlosen Flughafentransfers bei Hin- und Rückflug, so dass sie ihren Urlaub direkt nach der Landung beginnen können. Die diesjährigen Angebote bieten noch mehr Aufregung mit einem speziellen Angebot für Paare, die den Bund fürs Leben schließen wollen, mit 10 % Rabatt auf ausgewählte Hochzeitspakete (https://www.royaltonresorts.com/special- occasions/weddings). Als führender Anbieter von Destination Weddings lädt Blue Diamond Resorts Braut und Bräutigam ein, ihren besonderen Tag im Kreise von Freunden und Familie mit mehrtägigen Veranstaltungen zu feiern, die Freude und Entspannung im Paradies nahtlos miteinander verbinden. Reisende, die während des Black Friday-Sales buchen, haben noch genügend Zeit, ihre Reise zu planen, da sie bis zum 23. Dezember 2025 stattfinden können. Die Preise und die Verfügbarkeit variieren je nach Objekt, Zimmertyp und Saison, so dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um einen Urlaub an einem der begehrtesten Ziele in der Karibik zu planen, darunter Mexiko, die Dominikanische Republik, Costa Rica, St. Lucia, Jamaika, Antigua und Grenada. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites: www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/), www.planethollywoodhotels.com (http://www.planethollywoodhotels.com/) und www.mystiqueresorts.com (http://www.mystiqueresorts.com/). Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in Royalton CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige All- inclusive-Marke, die Überraschungen bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like a Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2464fe29-463c-480c-bdb7- 3456b20d2f34 °