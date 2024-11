IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic schließt letzte Tranche der Non-Brokered- Privatplatzierung ab und gibt Unternehmensupdate bekannt

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic schließt letzte Tranche der Non-Brokered- Privatplatzierung ab und gibt Unternehmensupdate bekannt

TORONTO und HAIFA, Israel, 1. November 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das Unternehmen oder NurExone), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte Therapien für den milliardenschweren Markt der regenerativen Medizin (i) entwickelt, freut sich, nach der Pressemitteilung vom 26. September 2024 (Veröffentlichung vom 26. September) den Abschluss der letzten Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten (non-brokered) Privatplatzierung (Angebot) mit Bruttoerlösen von $127.499,90 (Tranche 2) bekanntzugeben. Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen insgesamt Bruttoerlöse von $1.737.647,45 durch die Ausgabe von 3.159.359 Einheiten erzielt. Nicht anders definierte Begriffe haben die in der Veröffentlichung vom 26. September angegebene Bedeutung.

Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss unserer Privatplatzierung und schätzen das Vertrauen unserer Investoren und Aktionäre. Die eingesammelten Mittel werden zur Förderung der Asset-Entwicklung, zur Unterstützung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone.

Im Rahmen von Tranche 2 hat das Unternehmen 231.818 Einheiten zum Preis von $0,55 pro Einheit für Bruttoerlöse von $127.499,90 ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zum Preis von $0,70 pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten zu erwerben, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Erreicht oder überschreitet der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSXV über einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen $1,05, kann das Unternehmen, nach Vorlage einer Beschleunigungsmitteilung, das Verfallsdatum der Warrants auf ein Datum mindestens 30 Tage nach der Beschleunigungsmitteilung vorverlegen. Werden die Warrants nicht bis zum beschleunigten Verfallsdatum ausgeübt, verfallen sie und sind nicht mehr wirksam.

Alle im Rahmen der Tranche 2 ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden, einschließlich der TSXV. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Transaktion mit nahestehenden Personen

James A. Richardson, ein Direktor des Unternehmens (teilnehmender Insider), hat am Angebot teilgenommen und insgesamt 50.000 Einheiten erworben. Die Teilnahme des teilnehmenden Insiders am Angebot stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne von MI 61-101 dar. Das Unternehmen hat sich beim Abschluss des Angebots auf Ausnahmen von den Bewertungs- und Minderheitsaktionärsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101 gestützt, da der Marktwert der Teilnahme des teilnehmenden Insiders 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg.

Das Unternehmen hat am 7. Oktober 2024 einen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, in dem das Angebot und der Abschluss der ersten Tranche des Angebots sowie die Möglichkeit, dass das Angebot eine Transaktion mit nahestehenden Personen darstellt, bekanntgegeben wurden. Zum Zeitpunkt der Einreichung war die Teilnahme des teilnehmenden Insiders jedoch noch nicht bekannt. Weitere Einzelheiten werden in einem Bericht über wesentliche Änderungen enthalten sein, der von dem Unternehmen eingereicht wird.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSXV die Dienste der Independent Trading Group (ITG) und Oak Hill Financial Inc. (Oak Hill) in Anspruch genommen hat, um Market-Making-, Geschäfts- und Kapitalmarktberatungsdienste gemäß den Richtlinien der TSXV zu erbringen.

Independent Trading Group

ITG wird die Wertpapiere des Unternehmens an der TSXV und anderen Handelsplätzen handeln, um einen stabilen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien zu verbessern. Für die von ITG erbrachten Dienstleistungen zahlt das Unternehmen ITG eine monatliche Servicegebühr von $5.000. Der Vertrag hat eine Anfangslaufzeit von einem Monat und ist danach verlängerbar. Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Der Vertrag enthält keine Leistungsbedingungen, und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG und das Unternehmen sind unabhängige und nicht verbundene Unternehmen, und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses haben weder ITG noch seine Geschäftsführer ein direktes oder indirektes Interesse an den Wertpapieren des Unternehmens.

Oak Hill Financial Inc.

Oak Hill, ein unabhängiges Unternehmen, wird dem Unternehmen bestimmte Investor-Relations-Dienste anbieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf strategische Beratung in Bezug auf die Kommunikationsinitiativen des Unternehmens und die Erweiterung des Marktbewusstseins (Dienstleistungen). Oak Hill wird bei der Erbringung der Dienstleistungen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSXV einhalten. Der Vertrag hat eine Anfangslaufzeit von einem Monat mit einer monatlichen Gebühr von $10.000, zuzüglich Steuern, und kann nach Ermessen des Unternehmens automatisch verlängert werden. Im Rahmen des Vertrags erhält Oak Hill keine Wertpapiere des Unternehmens. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzen weder Oak Hill noch dessen Direktoren, Führungskräfte oder Mitarbeiter derzeit Wertpapiere des Unternehmens. Das Unternehmen kann Oak Hill für bestimmte im Zusammenhang mit den Dienstleistungen entstandene Auslagen erstatten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Solche Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act) oder gemäß einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den entsprechenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder eine Ausnahme von den Registrierungspflichten ist gegeben.

Über die Independent Trading Group Inc.

Independent Trading Group Inc. ist Kanadas einzige ausschließlich auf den professionellen Handel spezialisierte Brokerage-Firma. Als führende Market-Making-Firma Kanadas bietet ITG Market-Making- und Liquiditätsdienstleistungen, die objektiv und zielgerichtet sind. ITG beschäftigt echte Händler und bietet echte Liquidität mit einem Schwerpunkt auf Integrität und Erfolg.

Über Oak Hill Financial Inc.

Oak Hill hat seinen Sitz in Toronto, Ontario, und spezialisiert sich auf die Nutzung der effektivsten Investitions-, Wachstums- und Expositionsstrategien für kleine und mittelständische Unternehmen durch einen integrierten Ansatz zur Beziehungsentwicklung und Unternehmenskommunikation.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, exosomenbasierte Therapien zur nicht-invasiven Anwendung bei Patienten mit ZNS-Verletzungen entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur akuten Behandlung von Rückenmarksverletzungen, konnte die motorische Funktion bei 75 % der Laborratten wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat den Orphan Drug-Status der FDA erhalten. Die Technologieplattform von NurExone soll neue Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an nicht-invasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte Who is NurExone?, www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Kontakt:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1-647-479-5803

E-Mail: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie könnte, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, annehmen, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder Verneinungen und andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Bedingungen der Beauftragung von ITG und Oak Hill; und der Erwartung, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an nicht-invasiver, zielgerichteter Medikamentenabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Datum dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter: die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; die Wirksamkeit und beabsichtigten Vorteile der Arzneimittelprodukte des Unternehmens; die Neuartigkeit und Innovativität des geistigen Eigentums und der Technologie des Unternehmens; die erwartete Wirkung des geistigen Eigentums auf das Unternehmen und dessen Geschäft; Exosomen als optimale und natürliche Wahl für die Medikamentenabgabe; die Fortschritte des Unternehmens im Herstellungsprozess von Exosomen; das Potenzial von Exosomen für die regenerative Medizin; die Zuverlässigkeit der Produktionsmethoden des Unternehmens; die Flexibilität des Unternehmens bei der Optimierung der Exosomenproduktionsmethoden; Exosomen als effizientes, zielgerichtetes System für die Medikamentenabgabe; die Fähigkeit des Unternehmens, Wege für regenerative Medizinbehandlungen für verschiedene klinische Indikationen zu bereiten, in Eigenverantwortung oder in Zusammenarbeit mit künftigen Partnern; ExoPTEN als potenzielles Medikament für akute Rückenmarksverletzungen und andere zentrale Nervensystemindikationen; die Beibehaltung der Engagements mit ITG und Oak Hill und die Erfüllung ihrer Pflichten aus den jeweiligen Vereinbarungen; der positive Einfluss der Engagements auf das Unternehmen und seine Wertpapiere; und die Erwartung, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an nicht-invasiver, zielgerichteter Medikamentenabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlenden Einnahmen bis heute; staatlichen Regulierungen; der Marktzulassung für seine Produkte; dem schnellen technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen; dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; der Abhängigkeit von strategischen Partnern; der Ungewissheit präklinischer Arzneimittelentwicklungen, da die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie klinische Studien erreichen; dem Umstand, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und klinischer Frühphasenstudien möglicherweise nicht repräsentativ für die Ergebnisse späterer klinischer Studien sind; den unsicheren Ergebnissen, Kosten und dem Zeitplan der Produktentwicklung, präklinischer Studien und klinischer Studien des Unternehmens; dem unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein wirksames Design aufweisen oder keine positiven Ergebnisse liefern; dem potenziellen Unvermögen, die behördliche Genehmigung der Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; der Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; der Möglichkeit, dass die Durchführung, der Beginn oder der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien durch unvorhergesehene Probleme verzögert oder negativ beeinflusst werden; der Möglichkeit, keine ausreichende Finanzierung zu erhalten; dem potenziellen Unvermögen, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens aufrechtzuerhalten; der Unfähigkeit der NurExone-Plattformtechnologie, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anzubieten; dem Risiko, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder dessen Geschäft haben; der Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu realisieren; dem Risiko, dass Exosomen nicht die ideale und/oder natürliche Wahl für die Medikamentenabgabe werden; dem Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielt; dem Risiko, dass Exosomen keine tragfähige Option für die regenerative Medizin sind; dem Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; dem Risiko, dass das Unternehmen keine Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktion hat; dem Risiko, dass Exosomen kein zielgerichtetes System zur Medikamentenabgabe bieten; dem Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Wege für regenerative Medizinbehandlungen für verschiedene klinische Indikationen zu bereiten, in Eigenverantwortung oder in Zusammenarbeit mit zukünftigen Partnern; dem Risiko, dass das ExoPTEN-Nanoarzneimittel des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere zentrale Nervensystemindikationen funktioniert; dem Risiko, dass die NurExone-Plattformtechnologie keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an nicht-invasiver, zielgerichteter Medikamentenabgabe für andere Indikationen interessiert sind; dem Risiko, dass das Engagement mit ITG und/oder Oak Hill nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder seine Wertpapiere hat; sowie den im Abschnitt Risk Factors auf den Seiten 29 bis 36 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 beschriebenen Risiken, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ihttps://www.novaoneadvisor.com/report/us-regenerative-medicine-market

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/11/01/2973575/0/en/NurExone-Biologic-Closes-Final-Tranche-of-Non-Brokered-Private-Placement-and-Provides-Corporate-Update.html

