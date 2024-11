Finanzinvestor will Softwarespezialist Nexus für Milliardenbetrag übernehmen

DONAUESCHINGEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der US-Finanzinvestor TA Associates will den auf Krankenhaus-Software spezialisierten deutschen Anbieter Nexus kaufen. TA will 70 Euro je Aktie in bar bieten, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das bewertet das Eigenkapital des Unternehmens mit 1,2 Milliarden Euro. Am Vortag hatte das Papier knapp 49 Euro gekostet, am Dienstag zog es um zuletzt 35 Prozent auf 68,40 Euro an. Das Angebot für das Unternehmen aus Donaueschingen (Baden-Württemberg) hat eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie. TA hat sich bereits knapp 27 Prozent der Anteile durch Andienungsvereinbarungen gesichert.

Vorstand und Aufsichtsrat von Nexus unterstützen das Angebot. "Die Transaktion ist im besten Sinne unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter und schafft sofortigen Wert für unsere Aktionäre", sagte Aufsichtsratschef Hans-Joachim König laut Mitteilung. TA will Nexus nach einer Übernahme von der Börse nehmen.

Nexus ist auf Software für Krankenhäuser, Psychiatrien, Reha- und Diagnostikzentren spezialisiert und konkurriert unter anderem mit dem SDax -Unternehmen Compugroup . Die in diesem Jahr schwer gebeutelte Aktie der Compugroup konnte mit den Branchennachrichten ebenfalls um knapp 4,6 Prozent zulegen. Für die Aktionäre der Koblenzer stehen damit aber immer noch knapp 63 Prozent Kursverlust in diesem Jahr zu Buche./men/ngu/mis