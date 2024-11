Landesregierung: Prüfen beabsichtigte Übernahme von Salzgitter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die mögliche Übernahme des Stahlkonzerns Salzgitter hat die niedersächsische Landesregierung auf den Plan gerufen.

Diese prüfe die beabsichtigte Übernahme der wirtschaftlichen Kontrolle über die Salzgitter AG durch den Großaktionär GP Günter Papenburg AG und die TSR Recycling GmbH & Co. KG sowie die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen sehr gründlich, teilte das niedersächsische Finanzministerium am Dienstag mit. Dabei werde sie insbesondere die Belange der Beschäftigten berücksichtigen. Eine inhaltliche Positionierung werde erst nach Abschluss der Prüfung möglich sein. Das Land hält nach eigenen Angaben 26,48 Prozent an dem zweitgrößten deutschen Stahlkonzern.

