AKTIEN-FLASH: Ahold profitieren von starkem europäischem Geschäft

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Ahold Delhaize haben am Mittwoch an der Spitze des EuroStoxx 50 notiert. Zuletzt gewann der Wert sieben Prozent auf knapp 33 Euro. Die Aktie markierte damit nach einer Konsolidierung in den Vormonaten ein neues Jahreshoch.

Der niederländische Supermarktbetreiber hatte im dritten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Das Management hatte zudem seine Jahresziele bestätigt und für kommendes Jahr die Fortführung des Aktienrückkaufprogramms angekündigt.

Die Analysten der UBS hoben die starke Entwicklung des Europa-Geschäfts hervor. Dies habe sich im operativen Gewinn im dritten Quartal bemerkbar gemacht, der die Erwartungen leicht übertroffen habe. Die Analysten von Bernstein lobten die weiterhin solide Geschäftsentwicklung von Ahold. Der Aktienrückkauf sei erwartet worden, unterstreiche aber gleichwohl die Zuversicht des Managements./mf/mis