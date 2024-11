Albert Warnecke: "Ganz egal welchen ETF du kaufst, wenn..." – Die ETF-Strategie für alle?

► Darum geht's im Video: In dieser Folge der ETP-Themenwoche 2024 sprechen Albert Warnecke (Finanzwesir) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) über die Basics des ETF-Investierens und zeigen, wie eine einfache Anlagestrategie für alle geeignet sein kann – selbst mit wenig Zeit oder Finanzinteresse. Die beiden diskutieren Sparpläne, langfristige Strategien, die Kostenquote und die Rolle persönlicher Entscheidungen für die finanzielle Performance. Sie beleuchten die Entwicklung der Unternehmenslandschaft, die Lebensdauer von Aktien und geben Tipps zum Umgang mit Steuern und Marktverhalten. Perfekt für Einsteiger und alle, die langfristig investieren möchten!



Timestamps:

00:00 ► Einführung

02:46 ► Die Zielgruppe und deren Bedürfnisse

05:03 ► Langfristige Anlagestrategien und Sparpläne

09:05 ► Durchschnittliche Renditen und Marktentwicklung

12:50 ► Einfluss von historischen Ereignissen auf Renditen

15:36 ► Volatilität und zukünftige Prognosen

16:54 ► Persönliche Entscheidungen und ihre Auswirkungen

19:18 ► Die Rolle von ETFs in der Geldanlage

22:24 ► Veränderung der Unternehmenslandschaft

24:44 ► Kostenquote und Performance von ETFs

27:00 ► Steuern und ihre Relevanz für Anleger

30:44 ► Langfristige Strategien und Marktverhalten



