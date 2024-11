ANALYSE-FLASH: RBC senkt VW-Vorzüge auf 'Sector Perform' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 100 Euro gesenkt. Der Autobauer stehe gleich an mehreren Fronten vor Herausforderungen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Europa betreffe dies etwa im nächsten Jahr die Schadstoff-Regulierungen. In China verliere der Konzern Marktanteile an heimische Hersteller von Elektrofahrzeugen. Sollten europäische Regierungen, vor allem aber die deutsche Regierung, erneut konjunkturelle Anreize zur Stützung der Nachfrage nach E-Autos setzen, könnte dies helfen. Einstweilen aber sei die Situation für Volkswagen eine des Abwartens./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 16:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 16:37 / EST

