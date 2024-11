EQS-News: beaconsmind Group baut Geschäftsfeld Healthcare weiter aus und gewinnt Renafan als Neukunden

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group baut Geschäftsfeld Healthcare weiter aus und gewinnt Renafan als Neukunden



06.11.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





beaconsmind Group baut Geschäftsfeld Healthcare weiter aus und gewinnt Renafan als Neukunden

Zürich, Schweiz – 06. Novemeber 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbasiertes Marketing (LBM) & Analytics, kommt beim Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten im Bereich Healthcare planmäßig gut voran und erweitert im Zuge dessen auch ihre Kundenbasis. Mit der Renafan GmbH hat die beaconsmind Group ein weiteres hochkarätiges Unternehmen aus dem Gesundheitssektor als Neukunden gewonnen. Die beaconsmind Group hat bei dem Pflegeunternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und über 80 Standorten in Deutschland und Österreich an Standorten in Berlin eine moderne WLAN-Infrastruktur eingerichtet. Mit der Cloudlösung FREDERIX CloudWiFi verfügt Renafan nun über flächendeckendes WLAN in der gesamten Einrichtung. Dienste wie die digitale Pflegedokumentation oder Telemedizin können so deutlich verbessert werden. Zudem haben Bewohner der Pflegeeinrichtung nun erstklassigen Internetzugang. Beim Aufbau des WLAN-Netzwerks konnte die beaconsmind Group mit CloudWiFi auf die vorhandene Koax-Verkabelung aufsetzen. Installationsaufwand und Kosten konnten so deutlich reduziert werden.

Die Digitalisierung von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen steht in vielen Bereichen noch am Anfang und bietet hohe Wachstumsmöglichkeiten für die beaconsmind Group. Durch die Einführung digitaler Prozesse schafft die beaconsmind Group ein modernes Arbeitsumfeld. Mithilfe eines zentralen Management-Systems, unter anderem für die automatische Datenerfassung, digitale Patientenaktien, elektronische Pflegepläne oder zum Betrieb medizinischer Applikationen, werden Mitarbeiter entlastet und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität von Patienten und Bewohnern signifikant verbessert.

Jonathan Sauppe, CEO beaconsmind AG: „Mit den Lösungen der beaconsmind Group unterstützen wir den Gesundheitssektor von In-Room-Entertainment für Patienten und Besucher über die die automatische Erfassung der Patientendaten entlang der gesamten Patientenreise. Durch digitale Kommunikation und Dokumentation haben Mitarbeiter noch mehr Zeit für das Wesentliche: jeden einzelnen Patienten.“

Über die beaconsmind Group

Die beaconsmind Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist führender Anbieter im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden. Durch intelligente und vollständig cloudbasierte Technologien bietet die beaconsmind Group ihren Kunden greifbaren Mehrwert und Erfolg, indem sie deren Omnichannel-Strategien stärkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schwyz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 222 11 05 beaconsmind AG, Wollerau (Schwyz)Jonathan Sauppe, CEOTel.: +41 78 222 11 05 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53 edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)Axel Mühlhaus/Doron KaufmannTel.: +49 69 905 505-53

06.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2023713 06.11.2024 CET/CEST