EQS-News: IMMOFINANZ mit grüner Finanzierung für Warsaw Spire

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

IMMOFINANZ mit grüner Finanzierung für Warsaw Spire



06.11.2024 / 14:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation | Corporate News

Wien, 6. November 2024

IMMOFINANZ mit grüner Finanzierung für Warsaw Spire

Am 6. November unterzeichnete die IMMOFINANZ mit Helaba, pbb Deutsche Pfandbriefbank und Berlin Hyp einen neuen Green Loan mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 180 Mio. Das grüne Darlehen ist mit dem myhive Warsaw Spire, einem der höchsten und modernsten Bürotürme in der polnischen Hauptstadt mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 71.000 m² und einer BREEAM Excellent-Zertifizierung, besichert. Damit ersetzt die IMMOFINANZ eine frühere Finanzierung, die im Januar 2025 fällig wäre.



Helaba, pbb Deutsche Pfandbriefbank und Berlin Hyp fungierten als Joint Lead Arranger und stellten die Finanzierung zu gleichen Teilen bereit, wobei Helaba als Facility und Security Agent für die Transaktion fungierte.



„Dieser Green Loan spiegelt die Qualität des Warsaw Spire wider und reduziert unsere kurzfristige Verschuldung erheblich“, sagt Pavel Měchura, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ. „Wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung durch unsere langjährigen Bankpartner.“



Weitere Informationen über myhive Warsaw Spire finden Sie auf unserer Website.

Über IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der SIMMO. Die S IMMO ist eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der IMMOFINANZGroup. Die IMMOFINANZGroup besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR8,2Mrd., das sich auf rund 490 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

Über Helaba

Mit rund 6 600 Mitarbeitenden sowie einer Bilanzsumme von 206 Mrd. Euro gehört die Helaba-Gruppe zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Die Helaba ist eine Universalbank mit enger Einbindung in die deutsche Sparkassenorganisation. Ihr Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette - von der Finanzierung über die Konzeption und Entwicklung bis zum Betrieb anspruchsvoller Objekte. Institutionellen Anlegern bietet die Helaba außerdem eine Vielzahl attraktiver Beteiligungsmöglichkeiten. Das Immobiliengeschäft gehört nicht nur zum Kerngeschäft der Bank, das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft ist eine der stärksten Säulen der Helaba und gilt in den nationalen und internationalen Märkten dank herausragender Expertise, einem intelligenten Risikoprofil und stringentem Auftritt konstant als eines der erfolgreichsten.

Über pbbDeutsche Pfandbriefbank

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (www.pfandbriefbank.com) ist eine führende europäische Spezialbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung in Europa und den USA. Die pbb ist ein bedeutender Emittent von Pfandbriefen und damit auch ein wichtiger Akteur auf den europäischen Märkten für gedeckte Schuldverschreibungen insgesamt. Die Aktien der pbb sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Über Berlin Hyp

Die Berlin Hyp ist 100%ige Tochter der LBBW und auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert. Außerdem stellt sie den deutschen Sparkassen ein umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Jahren zentraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. Am Kapitalmarkt nimmt sie eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung nachhaltiger Refinanzierungsprodukte ein. Gleichzeitig fördert sie die Finanzierung nachhaltiger Immobilien, um die Transformation des Immobilienmarktes mitvoranzutreiben und ihren Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Ihr klarer Fokus, über 155 Jahre Erfahrung und die Fähigkeit, zukunftsorientiert die digitale Transformation in der Immobilienbranche aktiv mitzugestalten, kennzeichnen die Berlin Hyp als eine führende deutsche Immobilien- und Pfandbriefbank.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

IMMOFINANZ

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com



Helaba

Marco Pfohl

Communications & Marketing

T +49 (0)69 9132 4162

M +49 (0)151 156 41 240

marco.pfohl@helaba.de



pbb Deutsche Pfandbriefbank

Sebastian Zehrer

Communications, IR & Marketing

T +49 (0)89 2 88011841

sebastian.zehrer@pfandbriefbank.com



Berlin Hyp

Elisabeth Jenne

Communications & Marketing

T +49 30 25995024

M +49 174 2407825

elisabeth.jenne@berlinhyp.de

presse@berlinhyp.de

IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

06.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2291 Fax: +43 1 88090 - 8291 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2023153

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2023153 06.11.2024 CET/CEST