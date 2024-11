EQS-News: SUSS präsentiert neues Corporate Design und stärkt internationale Markenpräsenz

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SUSS präsentiert neues Corporate Design und stärkt internationale Markenpräsenz



06.11.2024

Garching, 6. November 2024 – SUSS, ein führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, stellt heute ein neues Corporate Design vor, das die Innovationskraft und das Wachstum des Unternehmens widerspiegelt. Das Rebranding wurde vorgenommen, um der internationalen Ausrichtung des Unternehmens und seinem Anspruch, in den adressierten Märkten eine global führende Rolle einzunehmen, gerecht zu werden. Der heutige Launch markiert den Beginn der Einführung des neuen Corporate Designs, das erstmals auf der Semicon Europa in München vom 12. bis 15. November öffentlich präsentiert wird.

Neue Markenidentität für eine neue Ära

In den vergangenen Jahren hat sich SUSS als verlässlicher Partner der größten Unternehmen in der Halbleiterindustrie etabliert und ist international stark gewachsen. Mit dem neuen Claim „Growing Innovation“ unterstreicht SUSS das Selbstverständnis, Innovationen und Wachstum voranzutreiben und gemeinsam mit seinen Kunden die technologische Zukunft zu gestalten.

„Wir haben unser Corporate Design grundlegend überarbeitet, um unsere Position als starker Partner der Halbleiterindustrie sichtbar zu machen“, erklärt Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „Das neue Erscheinungsbild steht für unser kontinuierliches Wachstum und die hohe Innovationskraft unseres Unternehmens. Es vermittelt den hohen Anspruch, den wir an uns selbst und unsere Lösungen stellen.“

Ein moderner Look für den digitalen Auftritt

Im Zuge des Rebrandings tritt das Unternehmen ab sofort unter einer neuen Marke auf. Aus SÜSS MicroTec wird SUSS, um die Marke zu vereinfachen und international besser zugänglich zu machen. Zudem wird das Design stärker digital ausgerichtet: mit einer klaren, modernen Typografie, einer Farbgebung in Dunkel- und Aktivgrün, die nachhaltiges Wachstum und Dynamik symbolisieren, und einem prägnanten Logo, das die Branche und die Zukunftsorientierung von SUSS verkörpert.

„Unser visuelles Auftreten ist häufig der erste Kontaktpunkt, den Kunden, Investoren oder Bewerber mit uns haben. Deshalb war es uns wichtig, ein Design zu entwickeln, das sowohl digital als auch international optimal funktioniert“, ergänzt Sven Köpsel, Vice President Investor Relations & Communications. „Das neue Corporate Design spiegelt die Werte wider, für die SUSS steht: Mut, Offenheit und Ambition.“

Launch und internationale Präsentation auf der Semicon Europa

Im Rahmen des Rebrandings wurde die Webseite www.suss.com in das neue Design überführt und ist ab heute online. Die Umstellung der weiteren Kontaktpunkte folgt sukzessive. Weitere Details zum neuen Corporate Design stehen auf einer Landingpage unter www.suss.com/de/news/new-brand zur Verfügung, die den neuen visuellen Auftritt im Detail vorstellt und den neuen Imagefilm von SUSS zeigt.

Zum ersten Mal live erlebbar wird das neue Design auf der kommenden Semicon Europa, wo SUSS mit einem neuen Messestand und digitalen Präsentationen das internationale Fachpublikum anspricht. Die Semicon Europa ist eine der wichtigsten Plattformen für die Halbleiterindustrie und bietet die ideale Gelegenheit, das neue Markenbild einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.



Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151

Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.

