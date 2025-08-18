Werbung ausblenden

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2025 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jan
Nachname(n):Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
87,10 EUR10.887,50 EUR
87,00 EUR10.875,00 EUR
87,00 EUR10.875,00 EUR
87,00 EUR10.875,00 EUR
87,00 EUR10.875,00 EUR
87,00 EUR10.875,00 EUR
88,90 EUR11.112,50 EUR
88,90 EUR11.112,50 EUR
88,90 EUR11.112,50 EUR
88,90 EUR11.112,50 EUR
88,90 EUR22.225,00 EUR
88,20 EUR8.820,00 EUR
88,20 EUR8.820,00 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR11.012,50 EUR
88,10 EUR4.405,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
88,0230 EUR220.057,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:TRADEGATE EXCHANGE
MIC:TGAT

18.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet:http://www.elmos.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100230 18.08.2025 CET/CEST

