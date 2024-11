Europäische Einkäufer kommen nach Istanbul zur Carpet and Flooring Expo 2025

EQS-Media / 06.11.2024 / 12:28 CET/CEST





Die Carpet and Flooring Expo 2025, die vom 7. bis 10. Januar im Istanbul Expo Center stattfindet, wird eine wichtige Plattform für europäische Einkäufer sein, um die neuesten Trends der Branche zu erkunden. Durch die Erweiterung um drei zusätzliche Hallen soll die Veranstaltung die neuesten Teppich- und Bodenbelag Innovationen hervorheben und gleichzeitig die globale Zusammenarbeit fördern.

Istanbul — Die Vorbereitungen für die bevorstehende Carpet and Flooring Expo 2025 (CFE), die vom 7. bis 10. Januar 2025 auf dem Istanbul Expo Centre stattfinden wird, schreitet voran, da die Marketingaktivitäten und Aussteller Registrierungen weiterhin auf Hochtouren laufen. Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Veranstaltung im Dezember 2023 wird die CFE mit einer erweiterten Ausstellungsfläche zurückkehren, die nun 120.000 Quadratmeter umfasst und Platz für mehr Aussteller und eine noch größere Anzahl von Besuchern bietet.

Aufgrund der großen Nachfrage und dem großen Interesse während der ersten Ausgabe, die über 21.000 Besucher aus 103 Ländern anzog, wird die Veranstaltung 2025 drei zusätzliche Hallen umfassen. Es wird erwartet, dass die von der Tüyap Exhibitions Group, der Istanbul Carpet Exporters Association und der Southeastern Anatolia Carpet Exporters Association gemeinsam organisierte Veranstaltung Branchenexperten, Designer und Einkäufer aus den USA, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und darüber hinaus anziehen wird.

Neueste Trends und Innovationen werden vorgestellt

Die CFE 2025 wird den Besuchern die Möglichkeit bieten, die neuesten Trends und Innovationen bei Teppichen und Bodenbelägen zu entdecken. Die ausgestellten Produkte reichen von handgefertigten bis zu maschinell hergestellten Teppichen, textilen Bodenbelägen und entsprechendem Zubehör und bieten einen umfassenden Überblick über den Sektor. Darüber hinaus werden während der gesamten Messe Sonderveranstaltungen zu zukünftigen Trends und Marktentwicklungen angeboten.

„Als eine der am schnellsten wachsenden Messen der Branche bietet die CFE 2025 eine dynamische Plattform für Fachleute aus der Teppich- und Bodenbelagsbranche, um Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Die kontinuierliche Expansion der Messe spiegelt die starke Nachfrage der Branche und die führende Rolle der Türkei auf dem Weltmarkt wider", sagte der General Manager von Tüyap Fairs Production Inc. Ilhan Ersozlu.

Brückenschlag zwischen westlichen Märkten und Europa

Die Carpet and Flooring Expo ist eine wichtige Plattform für anatolische Unternehmen, die in neue internationale Märkte expandieren wollen. Sie bietet Marken- und innovative Produkte, um sowohl bestehende als auch neue Geschäftsbeziehungen zu stärken. Es wird erwartet, dass die Teppiche Exporte aus der Türkei, die bereits einen Wert von über 2,8 Milliarden US-Dollar haben, durch die auf dieser globalen Veranstaltung geknüpften Kontakte weiter wachsen werden.

Weitere Informationen zur Anmeldung und Teilnahme finden Sie unter http://www.icfexpo.com.

Kontakt:

Burcu Buse Arseven / ÜNİTE Edelman (533) 213 08 88

burcu.arseven@unite.com.tr

Über Tüyap

Tüyap wurde 1979 von Bülent Ünal gegründet und gilt als erstes türkisches Messeunternehmen. Tüyap ist führend in der Entwicklung des Messewesens in diesem Land. In den vergangenen 45 Jahren hat Tüyap zahlreiche Ausstellungen sowohl in der Türkei als auch international organisiert. Während dieser Veranstaltungen hat Tüyap über 350.000 Unternehmen aus verschiedenen Ländern bedient und hat mehr als 70 Millionen Besucher empfangen.

Mit 5 eigenen und betriebenen Ausstellungszentren in der Türkei und internationalen Büros in 6 Ländern organisiert Tüyap regelmäßig Fachmessen. Das Unternehmen unterhält langfristige Kooperationen mit mehr als 100 professionellen Organisationen, die von einem Team von Fachleuten unterstützt werden. Tüyap organisierte die ersten türkischen Export Messen in China, Russland und Afrika und organisiert weiterhin die türkische Beteiligung an durchschnittlich 10 internationalen Messen pro Jahr. Als einzige privatwirtschaftliche Messeorganisation in der Türkei, die ihre eigenen Messezentren besitzt, setzt Tüyap weiterhin auf Innovation, indem es hybride Messen organisiert und dabei seine digitalen Möglichkeiten nutzt.

