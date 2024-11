IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Mangan X Energy Corp. informiert über aktuellen Stand des Bohrprogramms zur Ressourcendefinition in der Manganlagerstätte Battery Hill und führt zusätzliche Tests zur Erzsortierung durch

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Mangan X Energy Corp. informiert über aktuellen Stand des Bohrprogramms zur Ressourcendefinition in der Manganlagerstätte Battery Hill und führt zusätzliche Tests zur Erzsortierung durch

Montreal, Quebec--(6. November 2024) / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich bekannt zu geben, dass ab Ende dieser Woche in mehreren Teilen der Lagerstätte Battery Hill in der Nähe von Woodstock in der kanadischen Provinz New Brunswick Bohrungen absolviert werden, um eine Aufwertung bestimmter Bereiche der vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen zu ermöglichen.

Dieses auf Ressourcenaufwertung ausgerichtete Bohrprogramm ist wichtig, um eine Aufnahme dieser Gebiete mit einer hochgradigeren, oberflächennahen Mineralisierung, die in den ersten Jahren der Produktion abgebaut werden würden, in die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie (PFS) und die entsprechende Optimierung zu ermöglichen. Abhängig von den Ergebnissen, wird die vor Kurzem bei Moody Hill Northwest entdeckte Mineralisierung anhand von vier Bohrlöchern sowie der nordwestliche Teil der Lagerstätte Sharpe Farm anhand von zwei Bohrlöchern erprobt werden. Zudem sind vier Bohrungen zur Erprobung der Mineralisierung bei Sharpe Farm Northeast geplant.

Mit dem Bohrprogramm, das etwa 1.250 Meter Kern für die Analyse liefern wird, sollen die endgültigen Informationen zu Gehalt und Tonnage für die Durchführung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ermittelt werden. Diese Mineralressourcenschätzung wird in die bevorstehende PFS einfließen.

Erzsortierung

Das Unternehmen hat 100 repräsentative Bohrkernproben aus seiner Lagerstätte Battery Hill ausgewählt und an die Laboreinrichtung von TOMRA Ore Sorting Solutions in Deutschland überstellt. Diese Proben sollen Tests unterzogen werden, die eine Abwandlung der Tests des Unternehmens im Jahr 2017 darstellen, wie in der wirtschaftlichen Erstbewertung von Battery Hill aus dem Jahr 2022 berichtet. Sie werden sich im Erfolgsfall positiv auf den Abbau, die Verarbeitung und die Umweltbilanz des Projekts auswirken. Die Proben sind Anfang Oktober in Deutschland eingetroffen und die vorläufigen Ergebnisse werden zum Jahresende erwartet.

Metallurgische und hochreine Testproben

Die in Richmond (B.C.) ansässige Firma Kemetco Research Inc. (Kemetco) betreibt weiterhin die Pilotanlage von Manganese X Energy, um potenziellen Kunden Proben seines hochreinen Mangansulfatprodukts (HPMSM) in Batteriequalität zur Verfügung zu stellen. Kemetco fährt auch damit fort, alle Betriebsparameter des metallurgischen und reinigungstechnischen Fließschemas des Projekts Battery Hill, das für die bevorstehende PFS des Unternehmens für Battery Hill erforderlich ist, zu detaillieren. Die Untersuchungen umfassen auch die Sondierung der Herstellung weiterer möglicher Produkte aus demselben Erzrohstoff.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärt: Wir freuen uns, dass diese Programme in naher Zukunft abgeschlossen werden können, denn sie sind für die Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Projekts im Rahmen der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie und für die Vorausplanung des Genehmigungsverfahrens für die Mine entscheidend. Wir sind nach wie vor fest entschlossen, eine Vorreiterrolle bei der Versorgung der Batteriehersteller in Nordamerika mit hochreinem Mangan mit Eignung für den Einsatz in Elektrofahrzeugen zu übernehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen weitere Updates von C4V, dem führenden US-Anbieter von Batterietechnologien, und Kemetco Research Inc. veröffentlicht werden können.

C4V ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Batterietechnologien und an der Entwicklung einiger der weltweit größten Gigafabriken beteiligt.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

