Mercedes-Benz setzt auf konstruktiven Dialog mit US-Regierung

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA hofft der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz auf konstruktive Gespräche. "Wir setzen auf einen konstruktiven Dialog mit der neuen Regierung", teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch mit. Mercedes sei auf verlässliche und stabile politische Rahmenbedingungen angewiesen, welche die Schaffung von Wohlstand, Beschäftigung und Wachstum unterstützten. Seit mehr als 130 Jahren sei Mercedes-Benz in den USA fest verwurzelt. An zwölf Hauptstandorten in den USA produziert das Unternehmen nach eigenen Angaben in erster Linie Pkw und Vans, es verfüge aber auch über mehrere Forschungs- und Entwicklungsstandorte./rwi/DP/zb