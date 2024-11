AKTIEN IM FOKUS 2: ArcelorMittal gibt ganzem Stahlsektor Aufwind

(Neu: Aktueller Kurs, andere Branchenwerte)

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Europas größtem Stahlkonzern ArcelorMittal haben am Donnerstag deutlich zugelegt und damit die ganze Stahlbranche angetrieben. Zuletzt baute die Arcelor-Aktie ihr Kursplus in Paris auf 6,1 Prozent aus. Sie setzte damit die Erholung der Vormonate fort: Mit bis zu 24,61 Euro stellte der Kurs das Hoch von Anfang Juni ein. Darüber winken dann Hochs seit Mai und April.

In Frankfurt zogen die Aktien von Salzgitter um mehr als neun Prozent an und machten damit ihr Vortagsminus vergessen. Sie erreichten wieder das Niveau vom Dienstag, als Übernahmefantasie aufgekommen war. Ebenso mit angetrieben wurden die Aktien von Thyssenkrupp , die mit einem Spitzenplus von zehn Prozent ein Hoch seit Ende Juli erreichten. In Wien zogen die Titel von Voestalpine um etwa fünf Prozent an.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem besser als erwarteten dritten ArcelorMittal-Quartal. Trotz des schwierigen Umfeldes gestalteten sich die Erwartungen an den freien Finanzmittelfluss positiv.

Der Rohstoffsektor war unterdessen auch wegen neuer Daten aus China europaweit gefragt. Sein Teilindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 Index führte die Branchenwertung an mit einem Kurssprung um fast drei Prozent. Unerwartet starke Exportdaten des rohstoffhungrigen Landes beflügelten. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft hatten zuletzt im Vorjahresvergleich um 12,7 Prozent zugelegt. Analysten hatten mit einem Anstieg von etwa fünf Prozent gerechnet./mf/mis/tih/mis