dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.11.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Heidelberg Materials verdient mehr - Zuversichtlicher für 2024

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) wird nach einem Gewinnplus im dritten Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Eine starke Leistung in Nordamerika und ein anhaltender Fokus auf das Kostenmanagement hätten dazu beigetragen, dass rückläufige Absatzmengen ausgeglichen und die Profitabilität verbessert werden konnte, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten bei Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am Donnerstag. Das untere Ende für das angepeilte Gewinnziel für 2024 hob der Konzern um 100 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro nach gut 3 Milliarden im Vorjahr.

ROUNDUP 2: Daimler Truck trotzt Europa-Problemen mit Amerika-Stärke - Kursplus

LEINFELDEN/ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal weiter die Schwäche der europäischen Wirtschaft zu spüren bekommen. Dank des nach wie vor brummenden Markts in Nordamerika konnten die Schwaben den Rückgang des Ergebnisses aber im Zaum halten. Umsatz- und Ergebnisrückgang fielen nicht so deftig aus wie von Experten gedacht. Unter dem Strich kam die Schwäche in China aber teuer zu stehen. Die in den vergangenen Monaten stark gelaufene Aktie legte am Donnerstag weiter deutlich zu.

ROUNDUP: Lanxess bestätigt Gewinnziel für 2024 - Aktie aber kräftig unter Druck

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess sieht sich nach einem Gewinnwachstum im dritten Quartal auf Kurs zu seinem Jahresziel. Das im MDax notierte Unternehmen profitierte zuletzt von einer in Summe höheren Auslastung, während die - in der Branche übliche - Weitergabe niedrigerer Rohstoffkosten an Kunden die Umsatzentwicklung bremste. Zudem wirkt das Sparprogramm. Lanxess-Chef Matthias Zachert spricht laut Mitteilung vom Donnerstag aber von einem anhaltend schweren Fahrwasser und einem schwierigen Wettbewerbsumfeld. So leidet die gesamte Branche schon länger auch unter Konjunkturproblemen Chinas. Die Aktie geriet weiter kräftig unter Druck.

ROUNDUP: Softwarehersteller Nemetschek wächst deutlich - Aktie kräftig im Plus

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat im dritten Quartal dank der GoCanvas-Übernahme deutlich zugelegt. Zugleich schmälerten die Einmalkosten aber die Ergebnisse. Konzernchef Yves Padrines sieht sein Unternehmen auf Kurs, die "Ziele für 2024 voll und ganz zu erreichen." An der Börse sorgten die Neuigkeiten am Donnerstag für gute Laune, weil die Zahlen besser ausfielen als von Analysten erwartet. Die Nemetschek-Aktie legte am Vormittag um bis zu fast zehn Prozent zu und kostete damit so viel wie zuletzt im Januar 2022.

ROUNDUP: Labordienstleister Qiagen hebt Gewinnziel erneut an

VENLO - Der Labordienstleister Qiagen hat sich im vergangenen Quartal erfolgreich gegen die anhaltende Schwäche in der Biopharmabranche gestemmt. Finanzchef Roland Sackers sprach von einem großen Erfolg in einem schwierigen Marktumfeld. "Wir konnten unsere Umsatz- und Gewinnprognose übertreffen und auch die Prosperität verbessern", sagte der Manager am Donnerstag vor Journalisten. Auch Analysten hatten vom Jahresviertel weniger erwartet. Die Führungsspitze um Qiagen-Chef Thierry Bernard bestätigte ihr Umsatzziel und hob die Gewinnprognose ein weiteres Mal an.

ROUNDUP: Hurrikan 'Milton' schreckt Munich Re nicht - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re fürchtet nach den hohen Schäden durch Hurrikan "Helene" keine ganz so große Belastung durch Hurrikan "Milton". Der Wirbelsturm von Anfang Oktober werde die Munich Re nicht so viel kosten wie "Helene", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Wegen der Zerstörungen durch "Helene" hat der Dax-Konzern rund eine halbe Milliarde Euro zurückgelegt. Jurecka sieht die Munich Re weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro zu erzielen.

ROUNDUP: Rheinmetall wird noch etwas optimistischer - Aufträge verzögern sich

DÜSSELDORF - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat auch im dritten Quartal vom Rüstungsboom angesichts des Ukraine-Kriegs profitiert. "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten", sagte Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag laut Mitteilung. Beim Margenziel wird Papperger in der Folge etwas zuversichtlicher als bisher. Allerdings trüben Verzögerungen beim Auftragseingang das Bild. Die Rheinmetall-Aktie legte im Vormittagshandel zuletzt um fast 3 Prozent zu.

ROUNDUP: Rational verdient mehr als erwartet - Aktie gibt dennoch nach

LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational hat dank einer hohen Nachfrage nach Kochsystemen und eines starken Geschäfts mit Dienstleistungen in den ersten neun Monaten kräftig zugelegt. Der Erlös legte um fünf Prozent auf knapp 876 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Da die Kosten leicht gesunken sind, kletterte der operative Gewinn um zwölf Prozent auf 227 Millionen Euro. Dies war mehr als Experten erwartet hatten. An der Börse reichte das jedoch nicht aus. Mit einem Verlust von rund vier Prozent auf 855 Euro war das Papier einer der schwächsten MDax-Titel.

ROUNDUP: Zahlungsdienstleister Adyen wächst langsamer - Aktie gibt nach

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen ist im dritten Quartal weniger stark als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 498 Millionen Euro geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro gerechnet. In den ersten sechs Monaten hatte der Umsatz noch um fast ein Viertel zugelegt. Die Aktie gab deutlich nach.

ROUNDUP: Gewinneinbruch bei Motorenhersteller Deutz - Aktie dennoch erholt

KÖLN - Der Motorenhersteller Deutz hat im dritten Quartal wegen der Nachfrageflaute in der Automobilindustrie erwartungsgemäß einen Gewinneinbruch verzeichnet. Seine Prognose hatte das Unternehmen bereits Anfang Oktober gekappt, nachdem sich eine schwache Entwicklung abgezeichnet hatte. Einsparungen sollen nun die letzten drei Monate des Jahres stützen.

ROUNDUP: Höhere Kosten belasten Air France-KLM - Aktie sackt ab

PARIS - Die Olympischen Spiele und höhere Gehälter haben der Fluggesellschaft Air France-KLM im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auch für das Gesamtjahr rechnet Vorstandschef Ben Smith jetzt mit höheren Kosten als zuletzt. Vor allem bei der niederländischen Tochter KLM seien die Ausgaben für Personal, Betrieb und Wartung stärker gestiegen. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Millionen an Barmitteln - Aktie steigt

BERLIN - Delivery Hero will noch in diesem Jahr Millionen an freien Barmitteln anhäufen. Statt eines "positiven" Betrages hält die neue Interims-Finanzchefin Marie-Anne Popp nun bis zu 100 Millionen Euro Free Cashflow für möglich - und das, obwohl nur noch das untere Ende der selbstgesteckten Gewinnspanne (Ebitda) zu schaffen sei. Im dritten Quartal legte der Konzern weiter zu - allerdings erwies sich die wichtigste Region Asien erneut als Bremsklotz. An der Börse zeigten sich Anleger zunächst uneins, am frühen Nachmittag notierte die Aktie aber dann mehr als ein ein Prozent höher.

ROUNDUP: Softwareanbieter Compugroup verdient weniger - Anleger aber erleichtert

KOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup Medical hat im dritten Quartal erneut einen Ergebnisrückgang vor allem wegen erhöhter Investitionen verzeichnet. Überraschungen blieben bei dem Zahlenwerk der Koblenzer aber aus. Das war für Anleger angesichts der enttäuschenden Gewinnwarnung im Juli aber schon ein Grund zur Zuversicht: Die in diesem Jahr stark gebeutelte Aktie erholte sich deutlich.

ROUNDUP: Swiss Re kappt Gewinnziel wegen US-Schäden - Kurssprung

ZÜRICH - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re muss überraschend eine Milliardensumme für Schäden in den USA zurücklegen. Grund dafür seien Schäden aus früheren Jahren im US-Haftpflichtgeschäft, teilte die Konkurrentin des Weltmarktführers Munich Re am Donnerstag in Zürich mit. Der neue Swiss-Re-Chef Andreas Berger kappte deshalb das Gewinnziel für das laufende Jahr. Statt 3,6 Milliarden US-Dollar dürfte der Überschuss nur die Marke von 3 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) übersteigen. An der Börse kamen die Neuigkeiten allerdings gut an.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Süss Microtec optimistischer - Anleger von Auftragseingängen enttäuscht -ROUNDUP: ArcelorMittal klagt über Marktbedingungen - Ergebniseinbruch -Nissan streicht weltweit 9.000 Arbeitsplätze -Zurich-Finanzchefin erwartet nur geringe Belastung durch Spanien-Unwetter -ROUNDUP: Starke Auftragslage bei Maschinenbauer Dürr - Homag schwächelt -Baustoffkonzern CRH will auch 2025 von Infrastrukturprojekten profitieren -Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn -Nutzungsgebühr für Schiene wird Fall für den EuGH -Telefonica und Vodafone wollen in Spanien gemeinsam Glasfaser anbieten -O2 hat mehr Handykunden und wirtschaftet profitabler -Hochtief legt Gewinnsprung hin - Gewinnziel für 2024 bestätigt -Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE rutscht weiter in rote Zahlen -Zurich legt in der Schadenversicherung weiter zu -Moderna mit überraschend gutem Quartal - Covid-Impfung bleibt gefragt -Bezahlen per Smartphone kommt langsam aus der Nische -Gewerbeimmobilienspezialist Hamborner Reit etwas optimistischer -AMS-Osram macht weniger Umsatz im dritten Quartal und will weiter sparen -Airbus muss in diesem Jahr noch über 200 Flugzeuge ausliefern -KfW: Weniger Fördermilliarden und mehr Gewinn -Tarifstreit bei Lufthansa-Töchtern - weitere Streiks möglich -Thyssenkrupp: Dirk Schulte wird neuer Stahl-Personalvorstand -ROUNDUP: Alzchem verdient deutlich mehr - Sieht Marge oberhalb der Prognose -ROUNDUP 2: Warum Werbeblocker so umstritten sind -Audi spricht mit Betriebsrat über schwierige Lage -ROUNDUP: Nordex erneut etwas optimistischer - Aktie bleibt unter Druck -Lovestorys für junge Leute: Buchverlag Bastei Lübbe legt zu -Weihnachtsbäume kosten in Deutschland diesen Winter etwas mehr -ROUNDUP: Enel sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu Jahreszielen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha