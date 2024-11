EQS-News: freenet setzt erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2024 fort – Performance ermöglicht Präzisierung und partielle Anhebung der finanziellen Guidance 2024

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

freenet setzt erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2024 fort – Performance ermöglicht Präzisierung und partielle Anhebung der finanziellen Guidance 2024



07.11.2024 / 18:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





freenet setzt erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2024 fort – Performance ermöglicht Präzisierung und partielle Anhebung der finanziellen Guidance 2024

Die Umsatzerlöse steigen im Neunmonatszeitraum 2024 um 2,9 % auf 1.816 Mio. EUR (Vorjahr: 1.765 Mio. EUR), was zur Erwartung moderat wachsender Umsatzerlöse führt (bisher: stabiler Verlauf).

Das EBITDA liegt per Ende September erwartungsgemäß bei 380,0 Mio. EUR leicht über dem Vorjahr (376,8 Mio. EUR). Entsprechend kann die EBITDA Guidance auf 500 - 515 Mio. EUR verengt werden.

Der Free Cashflow liegt nach neun Monaten mit 219,9 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (219,1 Mio. EUR) und leicht über den Erwartungen. Daher kann die Guidance für den Free Cashflow auf 270 - 285 Mio. EUR präzisiert und erhöht werden.

Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk + TV) steigt auf knapp 10,0 Mio. (Jahresende 2023: 9,5 Mio.). Haupttreiber hierfür ist das Netto-Neukundenwachstum von waipu.tv mit einem Rekord-Q3 (131,6 Tsd.; Vorjahr: 81,3 Tsd.).

Büdelsdorf, 7. November 2024

– Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach Handelsschluss (Xetra) die Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2024 veröffentlicht. Alle finanziellen Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf die weitergeführten Geschäftsbereiche. Die Geschäftsaktivitäten von Gravis wurden per Ende Juni 2024 vollständig eingestellt. Die Ergebnisbestandteile von Gravis werden als aufgegebener Geschäftsbereich separat ausgewiesen (inkl. Anpassung der Vorjahreszahlen).

Konzern: Erfolgreiche neun Monate führen zur Anpassung der Prognose von Umsatzerlöse, EBITDA und Free Cashflow

freenet blickt auf einen erfolgreichen Neunmonatszeitraum 2024 zurück. Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk + TV) liegt bei knapp 10 Millionen. Die Zahl stieg um 468,3 Tsd. auf 9,961 Mio. (Jahresende 2023: 9,493 Mio.), im Wesentlichen getrieben durch das Rekordwachstum von waipu.tv (461,2 Tsd. Netto-Neukunden). Aufgrund stabiler ARPUs (Average Revenue per User) im Mobilfunk- und TV-Geschäft stiegen die Umsatzerlöse um 2,9 % auf 1.816 Mio. EUR (Vorjahreswert: 1.765 Mio. EUR).

Tabelle 1: Anpassung Guidance 2024

Angepasste finanzielle Leistungsindikatoren Einheit Referenzwert 2023 (angepasst) Ursprüngliche Prognose 2024 Prognose-veränderung Angepasste

Prognose 2024 Umsatzerlöse Mio. EUR 2.383,0 Stabiler

Verlauf é Moderat wachsend EBITDA Mio. EUR 500,9 495-515 è 500-515 Free Cashflow Mio. EUR 276,6 260-280 é 270-285

Aufgrund dieser Entwicklung, die vor allem durch die steigenden Umsatzerlöse des Segments TV und Medien (insbesondere von waipu.tv) getrieben ist, erwartet der Vorstand nun ein moderates Wachstum (bisher: stabiler Verlauf) der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024. Daneben wird der Erwartungskorridor für das EBITDA spezifiziert und die Prognose für den Free Cashflow verengt sowie leicht erhöht. Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2024 von einem EBITDA in Höhe von 500 bis 515 Mio. EUR (bisher: 495 bis 515 Mio. EUR) und einem Free Cashflow zwischen 270 und 285 Mio. EUR (bisher: 260 bis 280 Mio. EUR) aus. Hintergrund ist die gute Entwicklung des EBITDA (380,0 Mio. EUR; Vorjahr: 376,8 Mio. EUR) und des Free Cashflow (219,9 Mio. EUR; Vorjahr: 219,1 Mio. EUR) sowie die weiterhin positiven Geschäftsaussichten für das 4. Quartal des laufenden Jahres.

Die Prognose der übrigen finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren bleibt unverändert.

Tabelle 2: Kennzahlen der freenet AG

Nichtfinanzielle Kennzahl Einheit 30.09.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. Abonnenten1 Mio. 9,961 9,493 0,468 4,9% Finanzielle Kennzahlen Einheit 9M/2024 9M/2023 (angepasst) abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 1.816,4 1.765,2 51,2 2,9% EBITDA Mio. EUR 380,0 376,8 3,1 0,8% Free Cashflow Mio. EUR 219,9 219,1 0,8 0,4%

Mobilfunk: Zufriedenstellendes Kundenwachstum und stabiler ARPU

Im 3. Quartal des laufenden Jahres verzeichnete das

Segment Mobilfunk

ein starkes Kundenwachstum. Hierfür waren insbesondere die Neueinführung bzw. Neustrukturierung einzelner Tarifportfolios seit Ende des 1. Halbjahres verantwortlich. In Summe zeigte der Neunmonatszeitraum ein zufriedenstellendes Kundenwachstum in Höhe von 79,3 Tsd. auf 7,498 Mio. (Jahresende 2023: 7,418 Mio.). Auf Jahressicht wird weiterhin ein moderates Wachstum erwartet.

Der Postpaid-ARPU blieb mit 17,9 EUR im Vorjahresvergleich (18,0 EUR) erwartungsgemäß stabil. Die Serviceumsatzerlöse stiegen leicht um 0,8 % auf 1.286,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1.276,3 Mio. EUR) und standen für knapp 85 % der Segment-Umsatzerlöse. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse im Segment Mobilfunk auf 1.522,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1.514,5 Mio. EUR).

Tabelle 3: Kennzahlen Segment Mobilfunk

Nichtfinanzielle Kennzahlen Einheit 30.09.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. Mobilfunk-Abokunden Mio. 7,617 7,540 0,077 1,0% davon Postpaid-Kunden Mio. 7,498 7,418 0,079 1,1% davon App-basierte Tarife2 Mio. 0,119 0,121 -0,002 -1,8% Finanzielle Kennzahlen Einheit 9M/2024 9M/2023 (angepasst) abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 1,522 1,514 7,5 0,5% davon Serviceumsätze Mio. EUR 1,286 1,276 9,9 0,8% EBITDA Mio. EUR 317,7 306,3 11,4 3,7%

Der Wiederanstieg des EBITDA im Segment Mobilfunk konnte im Jahresverlauf mit einer Erhöhung auf 317,7 Mio. EUR fortgesetzt werden und lag 3,7 % über dem Vorjahreswert (306,3 Mio. EUR).

TV und Medien: waipu.tv mit starkem Kunden- und Umsatzwachstum

Die erhöhten Investitionen in die Steigerung der Markenbekanntheit von waipu.tv zeigten einen sichtbaren positiven Effekt. Im

Segment TV und Medien

ist im Neunmonatszeitraum 2024 ein deutlicher Anstieg der TV-Abonnenten auf über 2,3 Mio. Kunden zu verzeichnen (Jahresende 2023: 2,0 Mio.). waipu.tv wuchs im Neunmonatszeitraum insgesamt um 461,2 Tsd. Kunden (Vorjahr: 264,9 Tsd.). Der Anstieg des waipu.tv Kundenbestands auf 1,830 Mio. (Jahresende 2023: 1,369 Mio.) überkompensiert den bei freenet TV erwarteten Kundenrückgang um 70,1 Tsd. auf 513,7 Tsd. (Jahresende 2023: 583,8 Tsd.). Der ARPU beider TV-Produkte blieb im Vorjahresvergleich stabil, trotz einer außergewöhnlich hohen Wettbewerbsintensität auf dem deutschen TV-Markt.

Tabelle 4: Kennzahlen Segment TV und Medien

Nichtfinanzielle Kennzahlen Einheit 30.09.2024 31.12.2023 abs. Veränd. rel. Veränd. TV Abo-Kunden Mio. 2,344 1,953 0,391 20,0% davon waipu.tv Abo-Kunden Mio. 1,830 1,369 0,461 33,7% davon freenet TV Abo-Kunden (RGU) Mio. 0,514 0,584 -0,070 -12,0% Finanzielle Kennzahlen Einheit 9M/2024 9M/2023 (angepasst) abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 291,0 251,8 39,2 15,6% EBITDA Mio. EUR 78,4 85,9 -7,4 -8,6%

Die Segment-Umsatzerlöse für den Neunmonatszeitraum 2024 stiegen um 15,6 % auf 291,0 Mio. EUR (Vorjahr: 251,8 Mio. EUR). Der überwiegende Teil davon entfiel auf waipu.tv, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 % wuchs.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Investitionen in die Markenbekanntheit von waipu.tv lag das Segment-EBITDA auch im Neunmonatszeitraum mit 78,4 Mio. EUR erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert (85,9 Mio. EUR). Eine Fortsetzung der Investitionen in das dynamisch wachsende IPTV-Geschäft ist auch für das 4. Quartal 2024 beabsichtigt, um das Kundengewinnungspotenzial weiterhin bestmöglich auszuschöpfen.

Conference Call

Am Freitag, den 8. November 2024 um 10:00 Uhr (MEZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des Neunmonatszeitraums 2024 statt. Neben den Ergebnissen des Neunmonatszeitraums wird auch die längerfristige finanzielle Ambition von freenet bis 2028 aufgezeigt. Alle Interessierten können den Conference Call per

Webcast

(listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt.

Weitere Dokumente zur Veröffentlichung

fn.de/irdownloads

1

Summe aus Postpaid-, freenet FUNK-, freenet FLEX-, waipu.tv Abo- und freenet TV Abo-Kunden (RGU)

2

freenet FUNK- und freenet FLEX-Kunden

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Abschlüssen der freenet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR, neben den durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) definierten Angaben, alternative Leistungskennzahlen (APM) verwendet. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung der APMs finden sich im

Geschäftsbericht 2023

.

Kontakt

freenet AG

Investor Relations & ESG Reporting

Tel.: +49 (0) 40/ 513 06 778

Mail:

ir@freenet.ag

Internet:

fn.de/ir

freenet AG

Public Relations & Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 777

E-Mail:

pr@freenet.ag

07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstrasse 126 24782 Buedelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet.ag ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2025309

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2025309 07.11.2024 CET/CEST