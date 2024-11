EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 3. Quartal 2024

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 3. Quartal 2024



3. Quartal durch jährlichen Wartungsstillstand bei Board & Paper beeinflusst

Packagingdivisionen mit anhaltend solider Performance

Board & Paper trotz deutlicher Mengensteigerung durch niedrigere Preise und Kostenanstieg belastet

Effekte selektiver Kartonpreiserhöhungen und konsequenter Kosteneinsparungen für 2025 erwartet

Konsumzurückhaltung auf Endmärkten hält an

Kennzahlen der MM Gruppe ‑ IFRS

Konsolidiert in Mio. EUR Q1-3/2024 Q1-3/2023 +/- Umsatzerlöse 3.068,8 3.196,5 -4,0 % Bereinigtes EBITDA 295,7 358,7 -17,6 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 126,3 190,4 -33,7 % Bereinigte Operating Margin (%) 4,1 % 6,0 % -184 bp Ergebnis vor Steuern 70,9 118,9 -40,4 % Periodenüberschuss 52,3 91,2 -42,7 % Gewinn je Aktie (in EUR) 2,54 4,50 Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 167,6 327,3 -48,8 %

Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe konnte trotz andauernder Konsumzurückhaltung auf den europäischen Kernmärkten die Umsatzerlöse im 3. Quartal auf dem Niveau der beiden Vorquartale behaupten. Die Division MM Board & Paper verzeichnete einen deutlichen Mengenanstieg von rund 18 % im bisherigen Jahresverlauf nach dem Lagerabbau in der Supply Chain und den Maschinenumbauten im Vorjahr. Wie erwartet lag das Ergebnis im 3. Quartal aufgrund geplanter jährlicher Wartungsstillstände bei Board & Paper, welche vor allem die Zellstofffabriken in Polen und Finnland betrafen, sowohl unter dem Vorquartal als auch dem 3. Quartal des Vorjahres. Die Kosten für die jährlichen Stillstände bei MM Kwidzyn und MM Kotkamills lagen bei rund 25 Mio. EUR.

MM Food & Premium Packaging zeigte erneut eine starke Performance aufgrund von Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen, wobei die Profitabilität etwas unter dem Vorjahr lag.

MM Pharma & Healthcare Packaging erreichte ein leicht besseres Ergebnis, welches jedoch durch eine schwache Nachfrage und zusätzliche Kosten für die Inbetriebnahme neuer Maschinen gedämpft war.

In der Board & Paper Division hat sich die schwache Ergebnislage trotz des signifikanten Mengenanstieges und Kostenreduktionen fortgesetzt. Im Wesentlichen ist dies auf deutlich niedrigere Durchschnittspreise bei gleichzeitigem Anstieg einiger Kosten, wie Altpapier, Holz und Personal, zurückzuführen. Dem wird seit mehreren Quartalen ein konsequentes Profit & Cash Protection Programm entgegengesetzt, wobei sich der Großteil der Einsparungen in 2025 niederschlagen wird. Darüber hinaus werden selektive Preiserhöhungen verfolgt, deren Effekt ebenfalls vor allem im kommenden Jahr erwartet wird.

Für das 4. Quartal gehen wir aus heutiger Sicht von einer stabilen Entwicklung in den beiden Packagingdivisionen sowie einem wieder leicht positiven Ergebnis bei Board & Paper aus.“

„Aufgrund der andauernden Konsumschwäche bei Gütern des täglichen Bedarfes ist auch für 2025 mit gedämpfter Nachfragedynamik auf den Endmärkten sowie fortgesetzter Unterauslastung in der Kartonbranche zu rechnen. Vor diesem Hintergrund werden wir weiter den Fokus auf die Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit legen, indem wir Kosten senken und unsere Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation ausbauen. Hohes Augenmerk gilt dabei der Margenverbesserung und laufenden Cash-Generierung. Mit der in den letzten Jahren deutlich optimierten Anlagenbasis und soliden Finanzierung ist MM sehr gut positioniert, die anhaltend herausfordernde Marktsituation mit nachhaltigeren und innovativen Verpackungslösungen erfolgreich zu bewältigen.“, so Oswald.

ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 3.068,8 Mio. EUR vor allem aufgrund niedrigerer Verkaufspreise unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2023: 3.196,5 Mio. EUR).

Das bereinigte betriebliche Ergebnis verringerte sich um 64,1 Mio. EUR von 190,4 Mio. EUR auf 126,3 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist vor allem preisbedingt. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns lag bei 4,1 % (Q1-3 2023: 6,0 %).

Finanzerträge beliefen sich auf 20,7 Mio. EUR (Q1-3 2023: 5,4 Mio. EUR). Der Anstieg der Finanzaufwendungen von -40,0 Mio. EUR auf -63,3 Mio. EUR resultiert großteils aus dem Zinsanstieg für variabel verzinste Finanzierungen. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -6,3 Mio. EUR auf -12,8 Mio. EUR.

Das Ergebnis vor Steuern lag bei 70,9 Mio. EUR nach 118,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 18,6 Mio. EUR (Q1-3 2023: 27,7 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 26,3 % (Q1-3 2023: 23,3 %) ermittelt.

Der Periodenüberschuss reduzierte sich entsprechend von 91,2 Mio. EUR auf 52,3 Mio. EUR.

VERLAUF DES 3. QUARTALS

Die konsolidierten Umsatzerlöse überstiegen im 3. Quartal mit 1.024,9 Mio. EUR den Wert des 2. Quartals 2024 (1.018,9 Mio. EUR) wie auch das Vorjahresniveau (Q3 2023: 1.015,1 Mio. EUR).

Das bereinigte betriebliche Ergebnis des Konzerns lag mit 35,7 Mio. EUR sowohl unter dem Vorquartal als auch dem Vorjahreswert (Q2 2024: 51,0 Mio. EUR; Q3 2023: 63,4 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich auf 3,5 % (Q2 2024: 5,0 %; Q3 2023: 6,2 %). Das bereinigte EBITDA erreichte 94,0 Mio. EUR (Q2 2024: 107,2 Mio. EUR; Q3 2023: 121,4 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss betrug 14,9 Mio. EUR (Q2 2024: 26,5 Mio. EUR; Q3 2023: 27,9 Mio. EUR).

MM Food & Premium Packaging erreichte vor allem durch Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen eine gute bereinigte Operating Margin von 11,2 % (Q2 2024: 10,2 %; Q3 2023: 14,9 %).

Bei MM Pharma & Healthcare Packaging belief sich die Operating Margin auf 5,0 % (Q2 2024: 4,6 %; Q3 2023: 6,4 %), vor allem bedingt durch weiterhin verhaltenere Nachfrage infolge des Lagerabbaus in der Lieferkette der Pharmabranche.

Die bereinigte Operating Margin der Division MM Board & Paper verringerte sich trotz positiver Mengenentwicklung und Kostenreduktionen vor allem aufgrund der geplanten jährlichen Wartungsstillstände auf -4,1 % (Q2 2024: 0,4 %; Q3 2023: -3,0 %). Die Kapazitäten waren im 3. Quartal deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres ausgelastet, welches durch erhebliche markt- und umbaubedingte Maschinenstillstände geprägt war.

AUSBLICK

Angesichts der andauernden Schwäche der Gesamtwirtschaft und verhaltener Konsumnachfrage rechnen wir auch in den kommenden Monaten mit einer gedämpften Marktentwicklung. Unser Schwerpunkt liegt weiterhin auf Mengenabsicherung und -ausbau sowie der Umsetzung gezielter Preiserhöhungen in Board & Paper, deren Effekt bis nächstes Jahr erwartet wird. Das Profit & Cash Protection Programm wird ergänzend zur Ergebnisverbesserung und Cash Generierung konsequent fortgeführt. Strikte Kostenkontrolle und wertsteigernde Anpassungen stehen hier im Zentrum, wobei der Großteil der Einsparungen für 2025 erwartet wird. Investitionen sollen sich in 2024 auf rund 250 Mio. EUR belaufen. Nach der wartungsbedingten Ergebnisbelastung bei Board & Paper im 3. Quartal gehen wir für das 4. Quartal von einem wieder leicht positiven Ergebnis aus.

Mit der in den letzten Jahren umfassend optimierten Anlagenbasis, konsequenten Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Kosten, Nachhaltigkeit und Innovation sowie einer soliden Finanzbasis ist MM gut aufgestellt, die anhaltende Marktschwäche und strukturelle Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

Die detaillierte Presseaussendung und den Bericht zum 3. Quartal 2024 sowie den CEO Audio-Q&A-Webcast finden Sie auf unserer Website unter: https://www.mm.group.

Nächster Termin:

18. März 2025 Jahresergebnis 2024

