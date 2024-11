Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den App-Spezialisten AppLovin. Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 500!!! Prozent zugelegt. Allein heute geht es um mehr als 40 Prozent nach oben. Wie verhält man sich nun als Investor, der schon länger dabei ist? Ist ein weiteres Ansteigen der Aktie realistisch? Wie sieht es fundamental aus und was sagt der Chart? Antworten gibt es in diesem Video.

Direkt zum Video auf YouTube