Triste Nachfrage belastet Telekomausrüster Adtran Networks weiterhin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) bekommt weiterhin die Nachfrageflaute seitens großer Netzbetreiber zu spüren. Der Umsatz sank im dritten Quartal um gut 30 Prozent auf 101,4 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Gründe seien hohe Lagerbestände bei Kunden und der Abschluss mehrerer größerer Projekte in früheren Perioden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) rutschte von plus 8,7 Millionen Euro vor einem Jahr auf nun minus 2,5 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von knapp 5 Millionen Euro an - im Jahr zuvor hatte Adtran Networks noch einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Auch der US-Mutterkonzern Adtran Holdings machte das schwierige Branchenumfeld zu schaffen. Im dritten Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um gut 16 Prozent auf 227,7 Millionen US-Dollar (212 Mio Euro), wie das Unternehmen ebenfalls am Donnerstag mitteilte. Den Nettoverlust verringerte der Konzern von 78,2 Millionen auf 31,2 Millionen Dollar./mis/stk