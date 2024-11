dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.11.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Freenet setzt auch mittelfristig auf Wachstum durch TV-Abonnenten

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet sieht sich in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. 2028 werde ein operativer Gewinn von mindestens 600 Millionen Euro erwartet, teilte der Vorstand in einer Telefonkonferenz mit Investoren am Freitag mit. Das wäre ein Anstieg um rund ein Fünftel verglichen mit 2023, als operativ vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gut 500 Millionen Euro verdient wurde. Dabei setzt Freenet auf kräftiges Wachstum aus dem Fernsehangebot, von dessen starkem Neukundenzustrom das Unternehmen auch im abgelaufenen dritten Quartal profitierte. Anleger zeigten sich zufrieden. Die Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP: Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont leidet unter Konsumkrise in China

GENF - Die Geschäfte des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont sind ins Stocken geraten. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 gingen vor allem wegen einer deutlich schwächeren Nachfrage in China die Uhrenverkäufe zurück. Besser lief es für das Unternehmen in seiner Schmucksparte. In den Monaten von April bis September sank der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 10,1 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag in Genf mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte verharrten die Erlöse auf dem Vorjahreswert.

ROUNDUP: LEG Immobilien erwartet auch für 2025 mehr operativen Gewinn

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. "Unser operatives Geschäft läuft hervorragend, unsere Finanzen sind solide und die Portfoliobewertungen sind am Wendepunkt angekommen", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage der Quartalszahlen am Freitag. Für das kommende Jahr rechnet der LEG-Vorstand mit einer weiteren Steigerung des operativen Gewinns (AFFO). Erst im August hatte er das Jahresziel für das laufende Jahr erhöht. Dieses bestätigte das Management. Die Aktie legte am Vormittag um rund 0,5 Prozent zu.

Bechtle-Chef: Peilen besseres 2025 an - Belebung bei öffentlichen Kunden

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle will nach zuletzt schwachen Resultaten im vierten Quartal Schwung holen für das kommende Jahr. Mit einem versöhnlichen vierten Quartal wolle das Unternehmen die Grundlage legen für ein wieder besseres 2025, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz. Dann sollten Zukäufe und Wachstum aus eigener Kraft wieder für mehr Geschäft sorgen. Bei den wichtigen öffentlichen Kunden habe Bechtle im dritten Quartal bereits eine Belebung gesehen, wenn der Sondereffekt eines großen Abschlusses im Vorjahreszeitraum außer Acht gelassen werde.

Hannover-Rück-Chef Henchoz geht - Finanzvorstand Jungsthöfel übernimmt

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück bekommt überraschend einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Jean-Jacques Henchoz übergibt die Konzernführung zum 1. April 2025 an den derzeitigen Finanzchef Clemens Jungsthöfel (54), wie der Dax-Konzern am Freitag in Hannover mitteilte. Der 60-Jährige verlängere seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheide Ende März aus dem Vorstand aus. Neuer Finanzchef wird Christian Hermelingmeier. Der 43-Jährige führt bei Hannover Rücks Mutterkonzern Talanx derzeit die Finanzen der Sparte HDI Global.

BVB mit Gewinneinbruch im ersten Quartal - Weniger Geld aus Transfers

DORTMUND - Borussia Dortmund hat im ersten Quartal wegen geringerer Transferergebnisse einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Konzernergebnis in den drei Monaten Juli bis September habe bei 1,6 Millionen Euro gelegen, hieß es vom Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen. Ein Jahr zuvor war der Gewinn mit 52,4 Millionen Euro deutlich höher ausgefallen.

