Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG 08.11.2024 / 12:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.11.2024 Kursziel: 48,00 EUR (zuvor: 57,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Schwache Umsatzentwicklung in Q3 unter unserer Erwartung - Umsatzprognose erscheint entsprechend anspruchsvoll Die Knaus Tabbert AG hat gestern enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, nachdem das Unternehmen am 21. Oktober bereits seine Jahresziele nach unten korrigiert hatte. Kurz darauf verließ der langjährige CEO Wolfgang Speck das Unternehmen aus persönlichen Gründen, wie in der Mitteilung bekanntgegeben wurde. [Tabelle] Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal war mit einem Rückgang von 38,1% deutlich schwächer als von uns erwartet (MONe: -25,3 %). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Umsatzentwicklung in Q3 keine direkten Rückschlüsse auf die Endkundennachfrage zulässt. Das Unternehmen hat bewusst die Produktion und Fakturierung im dritten Quartal zurückgefahren, um die Bestände bei den Händlern zu reduzieren. Dadurch erklärt sich auch, dass das Orderbuch gegenüber dem Vorquartal deutlich angestiegen ist (577 Mio. EUR vs. 467 Mio. EUR). Aussagekräftiger dürfte der Auftragseingang von rund 308 Mio. EUR sein, der zwar leicht unter unserer Erwartung lag (MONe: 328 Mio. EUR), jedoch damit ein Niveau über den Vorquartalen und dem Vorjahresquartal erreichte (siehe Grafik). Zusammen mit den Neuzulassungen für Reisemobile im September (+6 %) deutet dies darauf hin, dass von einem Einbruch der Nachfrage weiterhin nicht die Rede sein kann, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. So hat auch Knaus Tabbert angekündigt, die Konditionen der noch bis Mitte Dezember laufenden 'Champions Days' weiter zu verbessern und den Handel je nach Fahrzeugmodell mit Rabatten zwischen 3.000 und 8.000 EUR für die Modelle der Jahre 2023 und 2024 zu unterstützen. [Abbildung] Der schwächer als erwartete Umsatz führte dazu, dass die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal mit einem EBITDA von -24,5 Mio. EUR deutlich hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Zusätzlich wirkten sich Wertminderungen bei den Fahrzeugbeständen, die Risikovorsorge für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie einzelne Händlerinsolvenzen negativ auf das Ergebnis aus. Managementwechsel: Angesichts der jüngsten Enttäuschungen und der beschädigten Glaubwürdigkeit des Unternehmens überrascht uns der angestrebte Wechsel an der Spitze nicht und wir halten diesen Schritt für nachvollziehbar. Besonders begrüßen wir, dass die CFO-Position nachbesetzt werden soll, wobei sich der Auswahlprozess nach Aussage des Managements bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Übergangsweise übernimmt der COO Werner Vaterl, der seit 1992 im Unternehmen ist und entsprechende Erfahrung mitbringt, die Rolle als CEO. Obwohl die beiden verbleibenden Vorstände seit Jahrzehnten im Unternehmen sind und es durch einige herausfordernde Situationen geführt haben, dürften aufgrund der reduzierten Managementkapazität gewisse Reibungsverluste unvermeidbar sein und einige Entscheidungen ggf. auch erst mit dem neuen Management getroffen werden. Prognoseanpassung: Angesichts der schwächer als erwarteten Umsatzentwicklung und des geringeren Auftragseingangs haben wir unsere Umsatzprognose für 2024 ff. erneut angepasst. Wir gehen weiterhin davon aus, dass im kommenden Jahr nochmals ein Umsatzrückgang verzeichnet wird. Für das vierte Quartal erwarten wir aufgrund der angekündigten Rabattaktionen und weiterer Bestandsbereinigungen keinen spürbaren Ergebnisbeitrag mehr für 2024 und haben die EBITDA-Erwartung entsprechend nochmals gesenkt. Da wir davon ausgehen, dass der Preisdruck auch im kommenden Jahr anhält, haben wir die Ergebniserwartung für 2025 ebenfalls reduziert. Fazit: Die Q3-Zahlen veranschaulichen die Herausforderungen, denen sich Knaus Tabbert aktuell gegenübersieht und stimmen unserer Ansicht nach nicht mit der bisherigen Kommunikation des Unternehmens überein. Daher betrachten wir den Managementwechsel als einen konsequenten Schritt hin zu einer Neupositionierung. Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte der Newsflow aufgrund einer weiteren Prognoseanpassung und/oder tiefgreifenderer Eingriffe im Rahmen des anstehenden Managementwechsels kurzfristig noch schlechter werden, bevor er sich wieder verbessert. Aus fundamentaler Sicht halten wir das aktuelle Kursniveau trotz dieser Herausforderungen für nicht gerechtfertigt, weshalb wir auch bei einem reduzierten Kursziel von 48,00 EUR (zuvor: 57,00 EUR) bei unserer Kaufempfehlung bleiben. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31241.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag 