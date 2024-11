S&P 500® - Vorstoß in „uncharted territory"

Beim S&P 500® hatten wir zuletzt die wichtigsten Unterstützungen sowie den intakten Basisaufwärtstrend betont. Für beide Thesen lieferte der beste Nachwahltag der Geschichte eindrucksvolle Belege. So haben die amerikanischen Standardwerte die Bastion aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 5.720 Punkten) und der horizontalen Haltezone bei rund 5.670 Punkten als Sprungbrett gen Norden genutzt. Darüber hinaus gelang mit 5.984 Punkten gerade ein frisches Allzeithoch – und zwar per doppeltem Aufwärtsgap (5.783/5.865 Punkte bzw. 5.936/5.947 Punkte). Beide Phänomene unterstreichen die Ambitionen der Bullen. Diese finden zudem eine charttechnische Bestätigung, denn die Kursentwicklung der letzten Wochen kann letztlich als klassische Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein Anschlusspotenzial von 200 Punkten, welches interessanterweise sehr gut mit dem Kursziel aus der größeren Tradingrange von 2020 bis 2024 von 6.100 Punkten harmoniert. Als Sahnehäubchen sorgt eine kurzfristige Konsolidierungsflagge für zusätzlichen Rückenwind. Je nach Risikoneigung bietet sich indes das alte Rekordlevel (5.880 Punkte) oder aber die o. g. Aufwärtskurslücke bei 5.783 Punkten als Stop-Loss an.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

