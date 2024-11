Aktien Frankfurt Ausblick: Dax etwas höher - Hält 19.000 Punkte auf Distanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte den Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten am Montag wieder etwas vergrößern. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Anstieg um 0,47 Prozent auf 19.306 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Handelsstart zulegen.

In der Vorwoche hatte sich der Dax nach dem Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten der runden Marke zeitweise noch genähert, doch er konnte sich bislang darüber halten. Laut der Helaba war die vergangene Woche auch wegen des Bruches der Ampel-Koalition und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed von großer Unsicherheit geprägt. Die Experten glauben, dass diese Woche nun etwas entspannter beginnt.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist es recht erstaunlich, wie ruhig die Anleger reagieren. "Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally", schrieb er am Morgen.

Die Berichtssaison macht auch am Montag wieder Schlagzeilen mit den Resultaten der beiden Dax-Werte Hannover Rück und Continental . Während Hannover Rück nach einem erhöhten Gewinnausblick im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent stiegen, fielen Continental dort mit einem Kurssprung um mehr als vier Prozent auf. Bei Continental blieb eine befürchtete Prognosesenkung für die Autosparte aus.

Bei den Nebenwerten kamen vom Wind- und Solarparkbetreiber Encavis dagegen negative Nachrichten mit gekappten Jahreszielen, die vorbörslich ein Minus von 0,4 Prozent nach sich zogen. Ein Händler betonte aber, das Unternehmen sei in einem Übernahmeprozess, der die Bedeutung solcher Neuigkeiten einschränke.

Bei Anlegern positiv im Blickfeld standen vorbörslich die Aktien von Delivery Hero , denn der Essenslieferant macht die Pläne für einen Börsengang der Nahost-Marke Talabat konkret, nachdem diese am Markt schon länger diskutiert wurden. Noch in diesem Jahr wird eine Erstplatzierung von 15 Prozent der Anteile an der Börse in Dubai angestrebt.

Analystenkommentare könnten auch noch Einzelwerte bewegen. So gab es Kaufempfehlungen von Goldman Sachs für die Aktien der beiden Dax-Mitglieder BASF und MTU . Auf der Gegenseite gab aber die UBS nach dem guten Lauf der Papiere ihr positives Votum für Nemetschek auf./tih/jha/