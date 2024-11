New York Ausblick: Weiter im Höhenflug

Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps geprägten Vorwoche mit Bestmarken dürfte es an den US-Aktienmärkten am Montag mit etwas weniger Schwung weiter nach oben gehen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher bei 44.185 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,4 Prozent im Plus bei 21.190 Zählern.

Seit dem Sieg von Trump bei den Präsidentschaftswahlen vergangenen Mittwoch waren die Leitindizes von Rekord zu Rekord geeilt. Der Wochengewinn des Dow belief sich auf 4,6 Prozent. Der Nasdaq 100 schnitt mit plus 5,4 Prozent noch glanzvoller ab.

Aktien im Zusammenhang mit Kryptowährungen sollten ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen. Auch sie profitieren vom US-Wahlausgang, da Trump als Krypto-Fan gilt. Am Montag hatte die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, erstmals die Marke von 82.000 US-Dollar überschritten. Entsprechend stiegen die Aktien von Coinbase vorbörslich um 14 Prozent und jene von Mara Holdings um 15 Prozent.

Unter den Einzelwerten stehen weiterhin die Aktien von Tesla im Anlegerfokus. Im vorbörslichen Handel schnellten sie um weitere 7 Prozent aufwärts, nachdem sie am Freitag den höchsten Stand seit April 2022 erreicht und bei der Marktkapitalisierung wieder die Marke von einer Billion Dollar übersprungen hatten. Der Wahlsieg Trumps verleiht dem Elektroautobauer anhaltend Rückenwind, da Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk im Wahlkampf eng an Trumps Seite stand und als Anwärter auf einen Posten in der neuen US-Regierung gilt.

Die Papiere von Cigna verteuerten sich vorbörslich um 7,6 Prozent. Der Krankenversicherer bestätigte, keinen Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Humana anzustreben. Die Humana-Anteilsscheine sackten vorbörslich um 6,2 Prozent ab.