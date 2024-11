Aktien New York: Rekordjagd geht weiter - Nasdaq geht etwas die Luft aus

Die Rekordjagd an den US-Aktienmärkten ist auch zum Beginn der neuen Börsenwoche nicht abgerissen. Die drei großen Indizes Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten am Montag kurz nach Ertönen der Startglocke Höchstmarken. An der technologielastigen Nasdaq-Börse erlahmte der Schwung jedoch rasch wieder.

Im frühen Handel stieg der Dow um 0,8 Prozent auf 44.356 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte mit 0,2 Prozent auf 6.009 Zähler weniger stark zu, hielt sich aber knapp über der 6.000-Punkte-Marke. Der Nasdaq 100 lag zuletzt mit 0,1 Prozent im Minus bei 21.098 Punkten.