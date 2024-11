Bundespräsident trifft Habeck und Spitzenpolitiker zu vertraulichen Gesprächen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt angesichts der Regierungskrise seine vertraulichen Gespräche mit Spitzenpolitikern am Montag fort.

Er werde Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zu einem Gespräch empfangen, bestätigten sowohl eine Sprecherin des Bundespräsidenten als auch das Wirtschaftsministerium gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Robert Habeck hat vor Abreise nach Lissabon ein vertrauliches Vier-Augen-Gespräch beim Bundespräsidenten", sagte Habecks Sprecherin. Steinmeier habe am Freitag bereits SPD-Chef Lars Klingbeil empfangen und werde sich am Dienstag mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und am Donnerstag mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt treffen, fügte die Sprecherin des Präsidenten hinzu.

Letzte Woche hatte er auch Kontakt sowohl mit Kanzler Olaf Scholz als auch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), mit dem er in engem Kontakt bleiben wolle. Ziel der Gespräche sei es für den Bundespräsidenten, die politische Stabilität in Deutschland zu wahren und Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Dabei geht es um ein geordnetes Verfahren zu Neuwahlen und die Frage, welche Gesetze noch im Bundestag verabschiedet werden können.

