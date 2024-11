EQS-News: DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 – Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt

EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 – Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt

Umsetzung der neuen Anleihebedingungen

Rückkauf und Entwertung von Anleihen in Höhe von bisher rund EUR 195,4 Mio. des ausstehenden Gesamtkapitalbetrags

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag der verlängerten Anleihe EUR 253.710.000

Langen, den 11. November 2024. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) („DEMIRE“) hat erfolgreich die Bedingungen und die Laufzeit ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAK1) in einem Verfahren nach dem Schuldverschreibungsgesetz angepasst. Anfang September stimmten Anleihegläubiger, die über 90 % des ausstehenden Gesamtkapitalbetrages auf sich vereinigten, einer Änderung und Verlängerung der Anleihe ohne Gegenstimmen zu. Nun erfolgte die technische Umsetzung dieses Beschlusses, wobei das „Amendment Date“ im Sinne der neuen Anleihebedingungen auf den heutigen 8. November 2024 fiel. Die Anleihe ist bereits wieder an der Luxemburger Börse handelbar.

Am 22. Oktober 2024 wurden 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Gesamtkapitalbetrages (EUR 49,9 Mio.) zu par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgezahlt. Anschließend wurden im Rahmen eines Tender-Offers Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 4,6 Mio. unter par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet bzw. „gecancelled“. Zusätzliche Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 190,8 Mio. konnten aufgrund eines Backstop-Agreements ebenfalls unter par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet werden. Es ist außerdem damit zu rechnen, dass auf Basis des Backstop-Agreements weitere von DEMIRE zurückerworbene bzw. zurückzuerwerbende Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 1,3 Mio. zeitnah entwertet werden. Insgesamt wurden auf diese Weise per heute Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 195,4 Mio. entwertet. Für den Rückkauf der entwerteten Anleihen wurde per heute freie Liquidität der DEMIRE in Höhe von rund EUR 55,4 Mio. und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund EUR 92,9 Mio. eingesetzt.

Der derzeit ausstehende Gesamtkapitalbetrag der verlängerten und nunmehr mit 5 % verzinsten Anleihe beträgt EUR 253.710.000.

Anleihegläubiger sollten beachten, dass die festgelegte Stückelung pro Anleihe bei EUR 100.000 bleibt, während nach der teilweisen Rückzahlung vom 22. Oktober 2024 iHv. 10% des damals ausstehenden Kapitalbetrags durch Verwendung eines Pool-Faktors in den Systemen des Clearing-Systems nur noch EUR 90.000 davon als Kapitalbetrag ausstehen.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2024 über einen Immobilienbestand von 54 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 0,6 Millionen Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt

:

Julius Stinauer MRICS

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

