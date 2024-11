Aktien Wien Schluss: ATX verliert 1,86 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenauftakt ist der österreichische Aktienmarkt am Dienstag wieder deutlich zurückgekommen. Zusammen mit sich abschwächenden US-Börsen kamen auch die europäischen Aktienmärkte im späten Verlauf verstärkt unter Druck, was dem ATX den fünfthöchsten Tagesverlust des Jahres bescherte.

Zum Handelsende stand der Leitindex um 1,86 Prozent im Minus bei 3.501,88 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit Anfang August. Für den ATX Prime ging es um 1,74 Prozent auf 1.746,80 Zähler hinab.

Auch im europäischen Umfeld gab es klare Verluste zu sehen. Ein schwach ausgefallener ZEW-Index rief an den Aktienmärkten keine unmittelbare größere Reaktion hervor. Allgemein würden die Daten nach Ansicht von Marktbeobachtern jedoch die Unsicherheit in Europa bezeugen, die durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Scheitern der Ampelkoalition in Deutschland gestiegen sei./spa/mik/APA/ngu