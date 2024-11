EQS-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA : Listing des peaq Token führt zu Steigerung des Portfoliowertes um ca. EUR 3,75 Mio.

EQS-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Markteinführung

12.11.2024 / 11:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Hamburg, 12. November 2024 - Eines der Investments im Portfolio der coinIX GmbH & Co. KGaA, der PEAQ Token, wurde heute erstmals auf mehreren Handelsplattformen gelistet. Zu diesen Plattformen gehören unter anderem die Kryptohandelsplätze Gate.io, LBank Exchange, Hashkey Global, Bitvavo, Bit2Me, CoinW, MEXC, CoinList, BingX, KuCoin und Bitget.

Die ersten Umsätze erfolgten auf einem Kursniveau von 0,50 USD und bewegen sich im weiteren Handelsverlauf zwischen 0,30 und 0,40 USD pro PEAQ gefallen. coinIX GmbH & Co. KGaA hat im April 2022 im Rahmen eines Vorabverkaufs durch ein SAFT (Simple Agreement for Future Token) ein Anrecht auf Zuteilung von 12,5 Millionen Token zu einem Preis von 0.012 USD pro PEAQ erworben, insgesamt also USD 150.000 in die Position investiert. Nach aktueller Bewertung beläuft sich der Wert der PEAQ-Position auf circa 3.75 Millionen EUR. Der Bestand unterliegt einer Verkaufsbeschränkung, 7,5 % der Token können veräußert werden, für die verbleibenden 92,5 % erfolgt eine Freigabe über einen Zeitraum von 24 Monaten.

coinIX GmbH & Co. KGaA
Ludwig-Erhard-Str. 1
20459 Hamburg
Deutschland
https://coinix.capital/
ISIN: DE000A2LQ1G5

