Internetdienstleister Ionos legt deutlich zu

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat in den ersten neun Monaten des Jahres zugelegt und dabei mehr verdient. Der Umsatz stieg um fast acht Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro, wie die United-Internet-Tochter am Dienstag in Karlsruhe und Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im selben Zeitraum um neun Prozent auf 334,5 Millionen Euro. Damit entwickelte sich das im SDax gelistete Unternehmen, wie von Analysten im Schnitt erwartet. "Wir blicken optimistisch auf die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres", sagte Ionos-Chef Achim Weiß laut Mitteilung vom Dienstag. Der Manager bestätigte entsprechend die Jahresziele./ngu/zb