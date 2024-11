Die Inflation in Deutschland zieht wieder an und steigt von 1,6 Prozent im Jahresvergleich im September auf 2,0 Prozent im Oktober. Das wird der EZB wohl nicht gefallen und der Dax knickt auch leicht ein heute. Allerdings hat die schwache Performance der deutschen Indizes wohl auch mit vielen negativen Reaktionen auf schwache Gewinnberichte am heutigen Tage zu tun.

So brechen die Aktien von Bayer zweistellig ein und belasten den Dax stark. Martin schaut hier auf die Zahlen und schätzt ab, ob das Tal der Tränen demnächst durchschritten sein dürfte. Ein Gegengewicht zur Bayer Aktie kommt etwas unerwartet von Infineon. Hier geht es klar gen Norden. Aber hier muss sich erst einmal zeigen, ob die Gewinne gehalten werden können. Nicht beirren von allen Querelen am Aktienmarkt lässt sich der Bitcoin bei seiner Reise in Richtung der 100.000-USD-Marke. Schon kratzt der Kurs an der 90.000!

Unser heutiger Gast ist Dr. Andre Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP.

