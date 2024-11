S&P 500® - Starke Woche, starkes Signal?

Mit einem Kursplus von über 4 % war die hinter uns liegende US-Wahlwoche für den S&P 500® die beste 5-Tages-Periode in diesem Jahr. Charttechnisch geht diese konstruktive Entwicklung mit einem neuen Allzeithoch einher – erstmals erreichten die amerikanischen Standardwerte dabei Notierungen oberhalb von 6.000 Punkten. Auf Basis der Daten seit 1928 haben wir untersucht, ob ein derart starker Kurszuwachs auch längerfristige Auswirkungen besitzt. Dazu analysieren wir die Folgeperformance 4, 12 und 52 Wochen nach einem Wochengewinn von mehr als 4 %. Eine solch überzeugende Performance innerhalb von einer Woche kommt gar nicht so selten vor. Knapp 200 Mal war das seit 1928 der Fall, was zu der Daumenregel „rund 2 Mal pro Jahr“ führt. Die Anschlussgewinne betragen 1,07 % (4 Wochen), 2,17 % (12 Wochen) und 8,73 (52 Wochen) und liegen damit über den historischen Vergleichswerten. Die alte These der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht, gilt offensichtlich auch in diesem Kontext. Um diesen „Momentumvorteil“ nicht aus der Hand zu geben, gilt es dagegen, das jüngste Aufwärtsgap (5.947/5.936 Punkte) bzw. das alte Allzeithoch (5.878 Punkte) zu verteidigen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.