Schwache Zahlen drücken den DAX. Bayer bricht ein.

Der DAX® gab zum Handelsauftakt die gestrigen Gewinne wieder ab. Der S&P®500 und Nasdaq-100® Index schlossen kaum verändert und die heute morgen veröffentlichten Zahlen fielen mehrheitlich durchwachsen aus. Zudem fiel der Ausblick vieler Unternehmen (sehr) vorsichtig aus.

Unternehmen im Fokus

Bayer verbuchte einen kräftigen Umsatzeinbruch im Crop Science-Bereich und rutschte konzernübergreifend in die Verlustzone. Daraufhin senkte der Pharma- und Agrarchemiekonzern die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie brach im frühen Handel zweistellig ein und notiert mit EUR 21,60 auf dem tiefsten Stand seit 2005. Brenntag meldete finale Geschäftszahlen. Demnach verbuchte der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dennoch hält der Chemiehändler an der Jahresprognose fest und plant aktuell keine Aufspaltung. Die Aktie reagierte mit einem Kursabschlag. Infineon legte Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (2023/24) vor. Demnach wurden das Umsatz- und Gewinnziel erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 rechnet der Halbleiterhersteller mit einem Margen- und Umsatzrückgang – ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Die Aktie eröffnete kaum verändert. Jenoptik konnte den Umsatz im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht steigern. Der Gewinn und die Marge legten gar überraschend stark zu. Der Konzern bestätigte daraufhin die Prognosen für das Gesamtjahr. Der MDAX®-Wert startete dennoch leichter in den Handelstag. United Internet senkte die Umsatzprognose und musste daraufhin einen kräftigen Kurseinbruch hinnehmen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.490/19.667/20.000/20.228 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte

Der DAX® bildete gestern bei rund 19.490 Punkten ein Hoch und gab daraufhin nach. Die Korrektur setzte sich heute im frühen Handel fort. Auf der Unterseite findet der Leitindex bei 19.106 Punkten weiterhin eine Unterstützung. Auf der Oberseite bremst das gebildete Hoch. Ein neuer Trend zeigt sich frühestens oberhalb des Allzeithochs mit dem Ziel 20.000 Punkte oder bei Verletzung der Unterstützung von 19.106 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2024 – 12.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2019 –12.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 104,75* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 103,94** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 109,54*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2024; 10:05 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,82* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,93 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,42* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,73* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2024; 10:05 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.