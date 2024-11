AKTIE IM FOKUS: Just Eat mit Kurssprung - Grubhub endlich an den Mann gebracht

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem Kurssprung haben Aktien der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway auf den Verkauf von Grubhub reagiert. Zuletzt legte der Titel um gut 20,1 Prozent auf 13,55 Euro zu. Nach der Schwäche der Vorwochen bewegte sich der Wert wieder in Richtung der September-Hochs um 14 Euro. Auf Jahressicht liegt die Aktie in einer breiten Seitwärtsspanne zwischen rund zehn und etwa 15,50 Euro.

Das US-Geschäft Grubhub soll zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Mio Euro) an den Lieferdienst Wonder gehen. Der Konkurrent von Delivery Hero hatte für Grubhub 2020 noch rund 7,3 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.

Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem sehr zu begrüßenden Schritt. Just Eat sei auf gutem Weg, zu einem eher defensiver aufgestellten Unternehmen mit solidem Umsatzwachstum und steigenden Margen zu werden.

Von Bernstein hieß es, kaum jemand am Markt habe kurzfristig mit einer derartigen Transaktion gerechnet. Durch den Verkaufserlös sinke die Verschuldung von Just Eat und damit die Belastung durch Zinsaufwendungen./mf/mis