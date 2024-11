Cisco rechnet dank KI-Euphorie mit erstem Quartal-Umsatzplus seit einem Jahr

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt auch wegen des Hypes um KI optimistisch auf das laufende Quartal. Der Umsatz dürfte im zweiten Geschäftsjahresviertel bei 13,75 bis 13,95 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Sollte es so kommen, wäre dies das erste Plus seit einem Jahr. Experten rechnen bisher mit 13,74 Milliarden Dollar.

Im ersten Quartal war der Umsatz um 6 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 13,8 Milliarden Dollar gefallen. Der Gewinn fiel unter dem Strich um ein Viertel auf 2,7 Milliarden Dollar.

Anleger zeigten sich gelassen. Im nachbörslichen Handel lag die Cisco-Aktie zuletzt leicht im Minus/he