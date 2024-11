Die meistgehandelten Produkte: Coinbase veröffentlicht COIN50-Index!

Gestern musste der DAX® einen erheblichen Rückschlag hinnehmen. Der deutsche Leitindex erlitt einen Verlust von 400 Punkten und schloss knapp über der 19.000 Punkte Marke. Am heutigen Morgen konnte er wieder knapp 100 Punkte dazu gewinnen und notiert 0.3 Prozent im Plus. Inflationsdaten aus den USA könnten für Impulse bei den Anlegern sorgen. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf BASF.

Das Papier des Chemiekonzerns verlor am gestrigen Tag. Der Kurs ging bis auf EUR 42,32 zurück und steht damit in einer kritischen charttechnischen Situation. Analysten haben das Kursziel von EUR 43 auf EUR 53 angehoben. Damit bekam die Aktie vorerst etwas Halt. Heute stieg die Aktie um mehr als 1 Prozent und notiert bei EUR 42,88. Auch Call-Optionsscheine auf Coinbase sind wieder stark gefragt. Die Bitcoin-Rally trieb den Kurs der Aktie in der vergangenen Woche stark in die Höhe. Aber abgesehen davon gibt es auch noch weitere gute Neuigkeiten für die Krypto-Handelsplattform. Das Unternehmen hat den COIN50-Index eingeführt. Dieser beinhaltet die 50 wichtigsten digitalen Assets, die an der Coinbase-Börse notiert sind. Dazu gehören zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und Solana, die einen Anteil von mehr als 80 Prozent ausmachen. Und auch ein neues Jahreshoch wurde diese Woche erreicht. Die Stimmung rund um das Unternehmen bleibt optimistisch. Zuletzt gehören Faktor Optionsscheine auf Rheinmetall zu den meistgehandelten Produkten am heutigen Morgen. Das Papier stieg gestern auf ein neues Allzeithoch mit einem Wert von EUR 580. Grund dafür ist Trump. Dieser möchte, dass die Nato mehr investiert. Dafür müssten die einzelnen Mitgliedstaaten Beiträge in die Rüstung stecken.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. ADR Short HD990J 4,47 91,775 USD 140,14 USD 1,97 Open End DAX® Call HD816C 6,06 19087,69 Punkte 18529,41 Punkte 31,98 Open End Tesla Inc. Put UG0EEC 5,93 334,55 USD 399,00 USD 4,81 Open End Bayer AG Call UG0E44 4,06 20,56 EUR 16,50 EUR 5,00 Open End Tesla Inc. Put UG09F5 2,77 334,55 USD 365,018 USD 11,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2024; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD979M 1,81 19109,50 Punkte 19200,00 Punkte 107,65 26.11.2024 Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 9,38 313,50 USD 220,00 USD 3,13 15.01.2025 BASF SE Call UG0446 0,079 429,425 EUR 46,00 EUR 56,13 15.01.2025 DAX® Put HD8WHD 2,59 19112,00 Punkte 19300,00 Punkte 73,20 19.11.2024 PayPal Holdings Inc. Call HD5KZQ 1,34 86,095 USD 90,00 USD 6,06 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2024; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC01KZ 0,43 19108,50 Punkte 22840,77 Punkte -5 Open End Tesla Inc. Long UG0D22 13,35 336,375 USD 295,64 USD 10 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 17,14 569,20 EUR 430,61 EUR 4 Open End DAX® Long HD6SGG 10,31 19106,00 Punkte 15229,78 Punkte 5 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 8,72 347,305 USD 237,80 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2024; 10:41 Uhr;

