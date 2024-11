Kryptomarkt nach den Wahlen: Ein neuer Aufschwung? So kann der Kryptomarkt profitieren!

Direkt zum Video auf YouTube

Jetzt bei BISON anmelden ► https://bisonapp.com



► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🖥️ Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/3JNe7TJ

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht mit Dr. Ulli Spankowski (BISON), über die aktuelle Lage des Kryptomarktes nach den US-Wahlen. Ulli Spankowski erklärt, welchen Einfluss Trump und politische Entscheidungen auf den Markt haben, und beleuchtet die Bedeutung der MiCA-Verordnung sowie die Herausforderungen für deutsche Anbieter. Auch die Einführung der Travel Rule und deren Auswirkungen auf Krypto-Nutzer werden diskutiert. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung und die wachsende Rolle institutioneller Investoren.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Marktreaktionen nach den Wahlen

02:50 ► Trumps Einfluss auf den Kryptomarkt

06:12 ► Regulierung und der Wettbewerb zwischen Europa und den USA

09:00 ► MiCa und die Herausforderungen für deutsche Anbieter

12:09 ► Die Auswirkungen der Travel Rule auf Krypto-Nutzer

15:00 ► Staking und neue Angebote bei Bison

17:47 ► Marktentwicklung und institutionelle Investoren

20:53 ► Zukunftsausblick und Schlussfolgerungen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 12. November 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.