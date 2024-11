Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Heute geht es um den kanadischen E-Commerce-Riesen Shopify. Einst mehr als 80 Prozent unter den Höchstständen, hat sich die Aktie eindrucksvoll zurück gearbeitet. Doch auch in diesem Jahr lag der Kurs die meiste Zeit im Minus. In den letzten Tagen kann die Aktie aber dynamisch zulegen und überholt sogar den starken Nasdaq 100 deutlich in der YTD-Performance. Kann man hier jetzt noch einsteigne, oder sollte man lieber abwarten? Mit dieser Frage beschäftigt sich Martin im heutigen Video.