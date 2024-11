TAG Immobilien schreibt wieder schwarze Zahlen - Jahresziele für 2025

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat es in den ersten neun Monaten des Jahres dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 30 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war noch einen Verlust von knapp 275 Millionen Euro angefallen. Zudem blickt das Management etwas zuversichtlicher auf die operative Gewinnentwicklung 2024 und gab einen Ausblick auf 2025.

Aufgrund der sich in Deutschland in den letzten Monaten positiv entwickelnden Wohnimmobilien-Investmentmärkte werde Ende des Jahres ein ausgeglichenes Bewertungsergebnis erwartet, hieß es weiter. Wie auch andere aus der Branche musste TAG Immobilien vor allem im vergangenen Jahr seine Immobilienbestände deutlich abwerten. In Polen rechnet das Unternehmen mit weiteren Bewertungsgewinnen.

Für das Gesamtjahr wird der Immobilienkonzern etwas zuversichtlicher und rechnet nun mit einem operativen Gewinn (FFO1) am oberen Ende der Prognose von 170 Millionen bis 174 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten betrug das operative Ergebnis 130,5 Millionen Euro - das waren knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Für das kommende Jahr rechnen die Hamburger mit einem operativen Gewinn von 172 Millionen bis 176 Millionen Euro./mne/mis