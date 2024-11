Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Zuversichtlich für Jahresprognose

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm kann weiter auf ein florierendes Geschäft mit Markenmedikamenten bauen. Der Umsatz erhöhte sich konzernweit in den ersten neun Monaten um knapp drei Prozent auf 890,1 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Grünwald mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer Übernahme, zudem ging es bei der französischen Tochter Arkopharma zuletzt wieder aufwärts.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel zwar aufgrund von Lohnsteigerungen und gestiegenen Kosten leicht auf gut 240 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg das Konzernergebnis hingegen auch wegen eines besseren Finanzergebnisses auf knapp 93 Millionen Euro, nach 64 Millionen vor einem Jahr.

"Wir sind mit der Entwicklung der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 äußerst zufrieden", sagte Konzernchef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung. "Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr optimistisch auf das letzte Quartal und sind zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für 2024 erreichen werden."/tav/jha/