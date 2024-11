EQS-News: Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2024/25 von weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld gezeichnet

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2024/25 von weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld gezeichnet

HJ 2024/25 Umsatz in Höhe von €279,5 Millionen, ‑19,5% unter HJ 2023/24

Adj. EBIT1 in Höhe von €26,2 Millionen, -31,1% unter Vorjahr

Kurzfristige Herausforderungen währen fort, aber Medium-term Guidance gestützt durch soliden YTD-Auftragseingang

Luxemburg, 14. November 2024 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht. In einem herausfordernden Umfeld erzielte Novem einen Gesamtumsatz von €279,5 Millionen und lag damit um -19,5% unter dem Vorjahresniveau.

Umsatz durch schwache Nachfrage in Europa und Asien belastet

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 betrug der Serienumsatz €119,5 Millionen und lag damit um -20,1% unter dem Vorjahreswert, primär durch die weiterhin verhaltenen Kundenabrufe bedingt. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) belief sich auf €19,9 Millionen und verzeichnete mit -10,9% verglichen zum Vorjahr ebenfalls einen Rückgang. Aus Regionensicht verringerte sich der Umsatz in Europa (€-28,4 Millionen gegenüber VJ) wegen der anhaltend schwachen Nachfrage. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Umsatz in Americas (€+3,0 Millionen gegenüber VJ) aufgrund des besseren Vorseriengeschäfts positiv. Der verminderte Umsatz in Asien (€-7,2 Millionen gegenüber VJ) ist hauptsächlich auf Modellwechsel zurückzuführen.

In Q2 2024/25 sank das Adj. EBIT in Höhe von €12,0 Millionen unter das Vorjahresniveau, was sich in eine Adj. EBIT-Marge1 von 8,6% (VJ: 10,4%) übersetzte. Das operative Ergebnis wurde erneut durch die schwache Umsatzentwicklung, vor allem in Europa und Asien, sowie durch einen unvorteilhaften Produktmix und Modellwechsel belastet. Kompensationszahlungen von Kunden und weiter verbesserte Inputkosten stützten jedoch das Ergebnis.

Höhere Investitionen zur Vorbereitung auf künftige Projekte

Im Berichtszeitraum verringerte sich der Free Cash Flow1 auf €3,6 Millionen verglichen zum Vorjahr (€22,3 Millionen). Der Rückgang ist vorwiegend auf den geringeren Cash Flow aus operativer Tätigkeit infolge der gedämpften Marktnachfrage und den dadurch verminderten Gewinn zurückzuführen. Darüber hinaus wurde der Free Cash Flow durch den Verbrauch von Rückstellungen, höhere Vorräte sowie niedrigere Verbindlichkeiten beeinträchtigt.

Die Investitionen1 von €4,5 Millionen im zweiten Quartal 2024/25 lagen in etwa auf Vorjahresniveau (€4,6 Millionen) und waren größtenteils Wachstumsprojekten zuzuordnen. Wegen des geringeren Umsatzes stieg die zugrunde liegende Investitionsquote auf 3,3 % (VJ: 2,7%).

Erhöhter Nettoverschuldungsgrad

Zum 30. September 2024 lag das Gesamtumlaufvermögen1 mit €139,3 Millionen über dem Vorjahreswert von €136,3 Millionen. Die Abweichung von €-3,0 Millionen ist hauptsächlich auf niedrigere Verbindlichkeiten und ein höheres Werkzeugvermögen (Tooling net) zurückzuführen.

Die Bruttofinanzverschuldung1 von €301,9 Millionen erhöhte sich um €13,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (€288,8 Millionen), hauptsächlich aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Leasingverbindlichkeiten. Zum 30. September 2024 belief sich die Nettofinanzverschuldung1 auf €169,5 Millionen und lag über dem Vorjahr (€152,2 Millionen). Der Nettoverschuldungsgrad1von 1,9x Adj. EBITDA1 erhöhte sich damit verglichen zum Vorjahr (1,4x).

Die Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden.

_______________________

1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.900 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von mehr als €635 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

