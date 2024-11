Finanzierung mit Signalwirkung für den Kurs?

EQS-Media / 14.11.2024 / 11:17 CET/CEST



Graphite One erhält von der U.S. Export-Import Bank die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain”

Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE), “Graphite One”, “G1” oder das “Unternehmen”, das eine vollständige inländische US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien plant, gab bekannt, dass es von der “Export-Import Bank of the United States” (“EXIM”) eine unverbindliche Interessenerklärung (“LI”) für eine mögliche Fremdfinanzierung von bis zu 325 Millionen $ erhalten hat durch die EXIM-Initiativen “Make More in America” und “China and Transformational Exports Program” (“CTEP”).

In der Interessenerklärung heißt es: “Wir freuen uns, diese Interessenserklärung zur Unterstützung des von Graphite One (Alaska) Inc. vorgeschlagenen Kapitalfinanzierungsplans für die AAM-Produktionsanlage zu verlängern. Basierend auf den vorläufigen Informationen über die erwarteten US-Exporte und die durch dieses Projekt unterstützten US-Arbeitsplätze könnte EXIM in der Lage sein, eine mögliche Finanzierung von bis zu 325 Millionen US-Dollar der Projektkosten mit einer Rückzahlungsfrist von 15 Jahren im Rahmen der EXIM-Initiative ‘Make More in America’ in Betracht zu ziehen.”

Anthony Huston, President und CEO von Graphite One, kommentierte:

“Die heutige Ankündigung bestätigt den Fokus von Graphite One auf die Entwicklung einer zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien. Die potenzielle Finanzierung von EXIM, die auf die beiden Zuschüsse des Verteidigungsministeriums von G1 im Rahmen des Defense Production Act und der Defense Logistics Agency folgt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die US-Graphitversorgung in Produktion zu bringen und die 100%ige Abhängigkeit des Landes vom Ausland zu beenden.”

Angesichts der Dominanz Chinas über die weltweite Graphitproduktion deutete die EXIM-Interessenerklärung darauf hin, dass die Transaktion auch für eine besondere Berücksichtigung gemäß Abschnitt 402 der “EXIM”-Neugenehmigung von 2019 (P.L. 116-94) in Betracht kommen könnte, der “EXIM” anweist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Exportförderung durch die Volksrepublik China und andere betroffene Länder für Möglichkeiten wie diese im Rahmen der “CTEP-Initiative” von EXIM abzuschwächen.

“G1” geht davon aus, im Jahr 2025 einen formellen Antrag bei der “EXIM” einreichen zu können. Nach Erhalt eines Finanzierungsantrags wird “EXIM” alle erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen durchführen, um festzustellen, ob für diese Transaktion eine endgültige Zusage erteilt werden kann. Jede endgültige Verpflichtung hängt von der Erfüllung der Zeichnungskriterien von “EXIM”, dem Autorisierungsprozess, der Fertigstellung und der Erfüllung der Bedingungen ab. Alle endgültigen Verpflichtungen müssen den “EXIM”-Richtlinien sowie den Programm-, Rechts- und Berechtigungsanforderungen entsprechen.

Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss seiner Machbarkeitsstudie, die für das 1. Quartal 2025 erwartet wird, eine Produktionsentscheidung für das Projekt “Graphite One” zu treffen. Die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie wurde von Dezember 2024 verschoben, um Zeit für die Überprüfung und Analyse zusätzlicher geotechnischer Daten zu haben, die sich aus der Verlängerung des Sommerbohrprogramms ergeben.

Die Supply-Chain-Strategie von “Graphite One”

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent importabhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige, fortschrittliche Graphit-Supply-Chain-Lösung in den USA, die in der Lagerstätte “Graphite Creek” verankert ist, die vom “US Geological Survey” als die größte Graphitlagerstätte in den USA “und eine der größten der Welt” anerkannt wurde. Der Plan des Projekts “Graphite One” umfasst eine Produktionsanlage für fortschrittliches Graphitmaterial und Batterieanoden in Warren (Ohio). Der Plan umfasst auch eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien, die am Standort Ohio errichtet werden soll, dem dritten Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One. Der Bau dieser Anlagen steht noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Über Graphite One Inc.

Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) setzt die Entwicklung seines Projekts “Graphite One” fort, um ein amerikanischer Produzent von hochgradigem Anodenmaterial im kommerziellen Maßstab zu werden, das in eine inländische Graphitressource in den USA integriert ist. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen geplant, das aktive Anodenmaterialien abbauen, verarbeiten und herstellen wird, hauptsächlich für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Wie in der Vormachbarkeitsstudie 2022 des Unternehmens dargelegt, wird die Graphitmineralisierung, die im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek auf der Halbinsel Seward, etwa 60 Kilometer nördlich von Nome, Alaska, abgebaut wird, in einer angrenzenden Aufbereitungsanlage zu Konzentrat verarbeitet. Natürliche und künstliche Graphitanodenmaterialien und andere Graphitprodukte mit Mehrwert würden aus dem Konzentrat und anderen Materialien in der geplanten Produktionsanlage des Unternehmens für fortschrittliche Graphitmaterialien hergestellt, die sich voraussichtlich in Warren (Ohio) befinden wird.

Das “Wundermaterial” für zahllose Industrien

Graphit ist ein so genanntes Kohlenstoff-Allotrop, das als Leistungszusatz die Eigenschaften verschiedener Endmaterialien wie Festigkeit, Leitfähigkeit, Biegsamkeit und Permeabilität in unterschiedlichen Produkten und Anwendungen deutlich verbessern kann. Die Vielseitigkeit von Graphit ermöglicht unvergleichliche Ergebnisse und Wertschöpfung in einer Reihe von rohstoffbasierten und spezialisierten Industrien, von Asphalt, Beton und Kunststoffen bis hin zu Elektronik, Biomedizin und Energiespeicherung.

Eine umfassende “Graphit-Supply-Chain-Lösung” für die USA

Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 Prozent von Importen von natürlichem und synthetischem Graphit abhängig sind, entwickelt Graphite One eine vollständige, fortschrittliche “Graphit-Supply-Chain-Lösung” in den USA, die in der Lagerstätte “Graphite Creek” verankert ist, die vom “US Geological Survey” als die größte Graphitlagerstätte in den USA “und eine der größten der Welt” anerkannt wurde.

Das Unternehmen setzt die Entwicklung seines Projekts “Graphite One” fort, um ein amerikanischer Produzent von hochgradigem Anodenmaterial zu werden, das in eine inländische Graphitressource integriert ist. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen geplant, das aktive Anodenmaterialien abbauen, verarbeiten und herstellen wird, hauptsächlich für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge.

Finanzierung mit Signalwirkung

Die EXIM-Zinserklärung ist zunächst zwar noch unverbindlich und weist darauf hin, dass eine potenzielle Finanzierung im Rahmen der EXIM-Initiative “Make More In America” eine Rückzahlungslaufzeit von 15 Jahren bieten könnte und möglicherweise für eine besondere Berücksichtigung im Rahmen des “China and Transformational Exports Program” in Frage kommt. Die Finanzierungszusage von EXIM ist an den Abschluss des Antrags, die Due-Diligence-Prüfung und den Underwriting-Prozess sowie den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen geknüpft. Dennoch ist diese Nachricht zum jetzigen Zeitpunkt noch einmal ein starkes Signal für den Kapitalmarkt und die nächsten Schritte in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Denn das Unternehmen würde durch die Finanzierung frisches Kapital erhalten, das es zur Finanzierung des so aussichtsreichen Graphit-Projektes verwenden kann.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Graphite One Inc. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität der Ersteller beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten“). Die in den jeweiligen Publikationen von Aktien-Telegram angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Rechtliche Hinweise

Art der Information: Marketingmitteilung

Verbreiter: MIC Market Information & Content Publishing GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 107943 und eingetragen in der Liste der der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist.

Datum der erstmaligen Erstellung: 18.10.2024

Uhrzeit der erstmaligen Erstellung: 15:12 Uhr

Ersteller der Marketingmitteilung: MIC Market Information & Content Publishing GmbH

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: MIC Market Information & Content Publishing GmbH stellt die Wertpapieranalyse allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.

Ausgeschlossene Adressaten: Die auf Aktien-Telegram veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.

Informationsquellen: Informationsquellen der MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet.

Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Anlageurteile werden mit größtmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt erkennbar relevanten Faktoren erstellt.

Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Die MIC Market Information & Content Publishing GmbH erhält von der Graphite One Inc. für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung.

Aktien-Telegram und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden von Graphite One Inc.bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Analyse beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch die Emittentin kann die Unabhängigkeit der Analyse nicht sichergestellt werden. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Aktien-Telegram bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Aktien-Telegram, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien der HealWell Ai Inc, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Aktien-Telegram handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Aktien-Telegram noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs/Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat Aktien-Telegram auch keinen Einfluss.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind verpflichtet, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Ersteller der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Ersteller, besitzen/halten weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des/der Ersteller/s der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Graphite One Inc. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Aktien-Telegram auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Aktien-Telegram enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Aktien-Telegram nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zu Graphite One Inc. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Aktien-Telegram verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service von Aktien-Telegram darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Aktien-Telegram abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Aktien-Telegram keine Haftung übernimmt.

Aktien-Telegram behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Aktien-Telegram bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Aktien-Telegram schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Die auf den Webseiten von Aktien-Telegram veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von Dritten oder den jeweiligen Unternehmen beauftragt und bezahlt. Aus diesem Grund sind die Analysen keine unabhängigen Researchstudien.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie der Graphite One Inc. ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient Graphite One Inc. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der Graphite One Inc. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Einschätzung

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MIC Market Information & Content Publishing GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.