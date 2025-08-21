Werbung ausblenden

EQS-News: EcoGraf Aktuelle Nachrichten August

EQS Group · Uhr

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Marktbericht
EcoGraf Aktuelle Nachrichten August

21.08.2025 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
EcoGraf-Neuigkeiten
EcoGraf spricht mit GraphiteHub über die Meilensteine des Unternehmens bei der HF -freien Reinigung Video ansehen >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discovery Alert berichtet, dass EcoGraf die Entwicklung von Batterieanodenmaterialien im Epanko-Projekt vorantreibt Mehr erfahren >
 
EcoGraf wird in GoldInvest für herausragende Wirtschaftlichkeit bei HF- freiem Graphitprojekt genannt: 282 Mio. USD NPV, 37 % IRR und niedrige OPEX von 508 USD/t Mehr erfahren >
 
 
 
 
Neueste ASX-Veröffentlichungen
HF- frei. bietet branchenführende niedrige Kosten und einen NPV von 282 Mio. USD (433 Mio. A$) in Phase 1
 
ASX-Release anzeigen
 
EcoGraf HF - frei ® Reinigung: Erstes australisches Patent von IP Australia erteilt
 
ASX-Release anzeigen
 
 
ASX: EGR   FSE: FMK
 
Website aufrufen
 

EcoGraf
