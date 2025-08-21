EQS-News: EcoGraf Aktuelle Nachrichten August

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Marktbericht

EcoGraf Aktuelle Nachrichten August



21.08.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EcoGraf-Neuigkeiten EcoGraf spricht mit GraphiteHub über die Meilensteine des Unternehmens bei der HF -freien Reinigung Video ansehen > Discovery Alert berichtet, dass EcoGraf die Entwicklung von Batterieanodenmaterialien im Epanko-Projekt vorantreibt Mehr erfahren > EcoGraf wird in GoldInvest für herausragende Wirtschaftlichkeit bei HF- freiem Graphitprojekt genannt: 282 Mio. USD NPV, 37 % IRR und niedrige OPEX von 508 USD/t Mehr erfahren > Neueste ASX-Veröffentlichungen HF- frei. bietet branchenführende niedrige Kosten und einen NPV von 282 Mio. USD (433 Mio. A$) in Phase 1 ASX-Release anzeigen EcoGraf HF - frei ® Reinigung: Erstes australisches Patent von IP Australia erteilt ASX-Release anzeigen ASX: EGR FSE: FMK Website aufrufen

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186720 21.08.2025 CET/CEST