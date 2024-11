MLP steigert operativen Gewinn wie erwartet kräftig - Prognose bestätigt

WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat in den ersten neun Monaten vor allem dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei in den neun Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 746 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Wiesloch mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um fast die Hälfte auf 66 Millionen Euro zu. Der starke Anstieg ist keine große Überraschung. MLP hatte bereits Anfang Oktober angekündigt, dass das Ergebnis deutlich über dem Vorjahreswert liegen wird. Das Unternehmen erhöhte damals zudem die 2024er-Prognose für das operative Ergebnis auf 85 Millionen Euro bis 95 Millionen Euro. Dieses Ziel wurde bei der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen erwartungsgemäß bekräftigt. Im kommenden Jahr rechnet MLP weiter mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 100 Millionen Euro und 110 Millionen Euro./zb/stk