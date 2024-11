Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG 14.11.2024 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 14.11.2024 Kursziel: 0,65 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q3: Cashflow-Optimierung als höchste Priorität Cherry hat vergangene Woche die finalen Neunmonatszahlen veröffentlicht, die von einer deutlichen Guidance-Verfehlung auf der Top- und Bottom Line geprägt waren. Umsatz leidet unter Schwäche im GOP-Segment: Im dritten Quartal erzielte Cherry Erlöse i.H.v. 22,6 Mio. EUR (Guidance: 35,0 Mio. EUR), was einem Rückgang von 16,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Grund hierfür war insbesondere die schwache Performance des Segments Gaming & Office Peripherals (GOP), welches unter der weiterhin gedrückten Konsumstimmung im Kernmarkt Deutschland litt. So liegt der GfK-Konsumklimaindex trotz einer leichten Erholung seit Jahresbeginn mit -18,3 Punkten im November weiterhin signifikant unter dem Vor-Corona-Niveau von rund 9 Punkten. Durch die angekündigte Restrukturierung soll u.a. mehr Fokus auf die Märkte außerhalb der DACH-Region gelegt werden und zudem das Preisdumping einzelner Distributoren verhindert werden. Positiv konnte sich hingegen das Segment Digital Health & Solutions entwickeln. Hier profitiert Cherry von der anhaltenden Nachfrage nach e-Health-Terminals seit dem zum Jahreswechsel eingeführten E-Rezept sowie der für Januar 2025 geplanten Einführung der elektronischen Patientenakte. Während die Arztpraxen und Apotheken mittlerweile flächendeckend an die Telematik-Infrastruktur angebunden sind, dürften sich in den kommenden Jahren weitere Wachstumschancen über den Verkauf an Pflegeheime sowie Ersatzbeschaffungen ergeben. Fehlende Erlöse führen zu negativem Ergebnis: Angesichts der negativen Top Line-Entwicklung sollte das negative EBITDA nicht überraschen. Mit -4,1 Mio. EUR (EBITDA-Marge: -18,1%) liegt Cherry trotz einer deutlich gesteigerten Bruttomarge von 34,3% in Q3 (Q3/23: 16,2%) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von -4,6 Mio. EUR (EBITDA-Marge:-17,0%), welches jedoch von erheblichen Abschreibungen i.H.v. 2,8 Mio. EUR auf den Lagerbestand der MX1-Switches geprägt war. Folgerichtig hat Cherry ein weiteres Kosteneinsparprogramm implementiert (siehe Comment vom 08. Oktober 2024). Barmittel weiter reduziert: Wie von uns im letzten Update erwartet, ist der Cashbestand der Cherry unter 10 Mio. EUR gesunken und erreichte 8,4 Mio. EUR zum Ende des Quartals. Das saisonal starke Schlussquartal mit Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft sollte in dieser Hinsicht für eine Entlastung sorgen, da neben dem avisierten positiven operativen Ergebnis auch die Vorräte laut Vorstand um mindestens 7 Mio. EUR im Vergleich zu Q3 reduziert werden sollen. Nichtsdestotrotz werden Gespräche mit der Uni Credit hinsichtlich einer Verlängerung der Covenants-Pause über März 2025 hinaus nötig sein, da diese (Net Debt/adj. EBITDA <2,25) auch in Q1 2025 zu ambitioniert sein dürften. Zum Jahresende erwarten wir hier einen Wert von 6,5. Fazit: Cherry steht aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase und der Wiederaufnahme der Covenantsprüfung ab März 2025 unter Druck, die Kosten kurzfristig zu senken sowie den Fokus auf die Cash-Generierung zu legen. Wir begrüßen die hierfür eingeleiteten Maßnahmen, sehen die Liquiditätslage jedoch auch in den kommenden Monaten als angespannt an. 