Verband: Deutsche Maschinenbauer in China skeptisch

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer in China blicken einer Umfrage des Brachenverbandes VDMA zufolge kritisch auf die Geschäftsentwicklung in der Volksrepublik.

44 Prozent der befragten 218 Unternehmen bewerten die aktuelle Lage als schlecht, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mit. Ebensoviel bezeichneten die Entwicklung demnach als zufriedenstellend und nur zwölf Prozent als gut. Die Auftragslage habe sich allerdings im Vergleich zu einer Erhebung im Frühjahr verbessert. Derzeit berichteten 62 Prozent der Befragten von einem normalen Auftragsbestand. Zuvor seien dies 39 Prozent gewesen. Insgesamt rechneten die Unternehmen im Schnitt 2024 mit einem Umsatzwachstum von 1,5 Prozent.

China gehört neben den USA zu den wichtigsten Auslandsmärkten der deutschen Maschinenbauer. Die Zeiten, in denen ihnen die Anlagen aus den Händen gerissen wurden, sind aber vorbei. Die chinesischen Firmen haben gegenüber den Herstellern von Anlagen "Made in Germany" stark aufgeholt. Sie drängen selbst in die Auslandsmärkte. Zudem hat sich das Wirtschaftswachstum in dem Land abgeschwächt.

